PSV is in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker tegen een blamage aangelopen. De ploeg van coach Mark van Bommel ging dinsdagavond na verlenging met 2-3 onderuit tegen RKC Waalwijk.

PSV kwam al binnen een minuut op voorsprong door een doelpunt van Érick Gutiérrez. Na een klein half uur zorgde Ingo van Weert voor de gelijkmaker van RKC, de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie.

Een kwartier voor tijd bracht Mauro Júnior de thuisploeg op 2-1, waarna Darren Maatsen RKC in de extra tijd wederom op gelijke hoogte bracht. In de verlenging bezorgde Maatsen de Waalwijkers ook de winst.

De Eindhovenaren begonnen met een B-elftal aan de wedstrijd. Van Bommel voerde maar liefst elf wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-2-zege).

PSV al na 25 seconden op voorsprong

PSV begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam al na 25 seconden op voorsprong. Gutiérrez vond het doel met een schot in de korte hoek, na een blunder van doelman Etienne Vaessen.

De regerend landskampioen had ook daarna het initiatief, maar slaagde er niet in om grote kansen te creëren. In de 29e minuut vond Van Weert wel het doel voor RKC. Na een hoekschop kopte de verdediger raak uit een voorzet van Dylan Seys.

Vlak voor rust was PSV tweemaal dicht bij de 2-1. Eerst zag Cody Gakpo een inzet geblokt worden door Jari Koenraat en even later kopte Gutiérrez over.

Doelman Vaessen gaat opnieuw in de fout

In de stromende regen ging de koploper in de Eredivisie ook in de tweede helft op zoek naar de voorsprong. Tien minuten na rust was Gakpo daar dichtbij met een kopbal op de lat. Aan de andere kant zorgde Seys voor gevaar namens RKC, maar doelman Eloy Room keerde de poging van de Belg.

PSV wist daarna nauwelijks voor gevaar te zorgen, maar kwam veertien minuten voor tijd na wederom een blunder van Vaessen toch op voorsprong. Ditmaal speelde de keeper de bal in de voeten van Mauro Júnior, die de fout genadeloos afstrafte.

In de slotfase dwong RKC alsnog een verlenging af. Nadat invaller Saïd Bakari even daarvoor nog net naast schoot, was Maatsen in de extra tijd wel trefzeker. De spits profiteerde van matig verdedigen van PSV.

Maatsen bezorgt RKC winst in verlenging

In de verlenging bracht Van Bommel Hirving Lozano in het veld, maar de thuisploeg slaagde er ook met de Mexicaan in het veld nauwelijks in om kansen af te dwingen.

Maatsen scoorde in de 109e minuut wel namens RKC. Na een voorzet van Bakari passeerde de aanvaller Room met een bekeken schuiver.

PSV voerde daarna nog de druk op, maar wist geen strafschoppenreeks meer af te dwingen. Lozano stichtte met een vrije trap nog het grootste gevaar.

Bekijk de uitslagen en het programma van de TOTO KNVB-beker