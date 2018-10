VfL Wolfsburg heeft dinsdagavond mede dankzij een doelpunt van Wout Weghorst de derde ronde van het Duitse bekertoernooi bereikt. Ook Hertha BSC staat in de volgende ronde.

Weghorst, oud-spits van AZ en Heracles Almelo, tekende diep in blessuretijd voor de 0-2 in het uitduel met Hannover 96. Dat was ook meteen de eindstand.

De 'Volkswagen-club' was in de eerste helft op voorsprong gekomen door een treffer van de Zwitserse international Admir Mehmedi.

Hertha BSC won met 0-2 bij SV Darmstadt. Bij de ploeg uit Berlijn stonden Karim Rekik en Javairo Dilrosun in de basis. Vedad Ibisevic en de voor Dilrosun ingevallen Maximilian Mittelstädt scoorden.

Naast Wolfsburg en Hertha bereikte ook mede-Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf de derde ronde van de DFB Pokal. Die ploeg haalde met 1-5 uit bij SSV Ulm. Marvin Duksch en Dodi Lukebakio scoorden allebei twee keer. Rouwen Hennings maakte het andere doelpunt.

Onder meer Bayern München komt later op dinsdag nog in actie in de tweede ronde van het bekertoernooi. 'Der Rekordmeister' gaat op bezoek bij SV Rödinghausen, een club van het vierde niveau.