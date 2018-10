PSV begint dinsdag met een B-elftal aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker. Coach Mark van Bommel voert maar liefst elf wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-2-zege).

Verdediger Dirk Abels, aanvoerder van Jong PSV, en aanvaller Matthias Verreth maken hun basisdebuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren.

Onder anderen Hirving Lozano, Gastón Pereiro, Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Jorrit Hendrix beginnen op de bank bij PSV. Bart Ramselaar fungeert als aanvoerder tegen RKC.

In de eerste ronde van de KNVB-beker rekende de ploeg van coach Van Bommel af met de amateurs van Excelsior Maassluis (0-4). RKC won in de vorige ronde de Brabantse derby tegen NAC in Breda (2-0).

PSV is in de Eredivisie bezig aan een uitstekende reeks. De regerend landskampioen won de eerste tien competitieduels van het seizoen en gaat met vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax aan kop. RKC bezet in de Keuken Kampioen Divisie de vijftiende plaats.

De bekerwedstrijd tussen PSV en RKC Waalwijk begint dinsdag in het Philips Stadion om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Opstelling PSV: Room; Abels, Sainsbury, Isimat-Mirin, Behich; Rigo, Gutiérrez, Ramselaar; Mauro Júnior, Gakpo, Verreth.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Van Weert, Drost, Quasten; Hansson, Vermeulen, Baggerman; Koenraat, Maatsen, Seys.

