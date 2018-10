Stefanie van der Gragt keert voor de finale tegen Zwitserland in de play-offs om een WK-ticket terug bij de Oranjevrouwen. De verdediger van FC Barcelona is weer fit na een bovenbeenblessure.

Zonder Van der Gragt rekenden de Oranjevrouwen eerder deze maand in twee duels af met Denemarken. Thuis werd met 2-0 gewonnen, waarna ook de return een prooi voor de equipe van bondscoach Sarina Wiegman was: 1-2.

Kelly Zeeman is er nu niet bij. De middenvelder van Ajax liep onlangs een zware knieblessure op en komt de rest van het seizoen niet meer in actie.

Wiegman is blij dat Van der Gragt weer bij de selectie zit. "Ze heeft natuurlijk best lang gerevalideerd, maar kan nu weer aansluiten bij de selectie. Ze traint volledig mee. Ze heeft nog niet zo veel wedstrijdminuten gemaakt, maar ik wil haar wel heel graag bij de selectie hebben."

Zwitserland mist in het tweeluik sterspeler Lara Dickenmann, die met een zware knieblessure kampt. De middenvelder van VfL Wolfsburg is 131-voudig international en scoorde 52 keer voor haar land.

Oranje verloor maar twee keer van Zwitserland

Het heenduel tegen Zwitserland wordt op 9 november om 20.00 uur gespeeld in Stadion Galgenwaard in Utrecht. De return is vier dagen later in het LIPO Park in Schaffhausen.

De winnaar plaatst zich voor het WK dat volgend jaar in Frankrijk wordt gespeeld. Het openingsduel is op 7 juni, terwijl op 7 juli de finale wordt gespeeld.

Nederland en Zwitserland speelden 22 keer tegen elkaar. Oranje won maar liefst vijftien van die wedstrijden, twee keer waren de Zwitserse vrouwen de winnende partij.

De laatste keer dat de twee ploegen tegenover elkaar stonden, was op 2 maart 2016. Toen won Oranje in het olympisch kwalificatietoernooi met 3-4.

De selectie:

Keepers: Loes Geurts (Göteborg FC), Lize Kop (Ajax), Sari van Veenendaal (Arsenal)

Verdedigers: Dominique Bloodworth (Arsenal), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Kika van Es (Ajax), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Danique Kerkdijk (Bristol City), Desiree van Lunteren (SC Freiburg), Liza van der Most (Ajax), Siri Worm (Everton)

Middenvelders: Daniëlle van de Donk (Arsenal), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Inessa Kaagman (Everton), Jill Roord (Bayern München), Sherida Spitse (Vålerenga)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon)