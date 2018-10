Santiago Solari doet bij Real Madrid een beroep op het eergevoel van de spelers. De interim-coach, die dinsdag voor het eerst de A-selectie trainde, wil dat 'De Koninklijke' weer met trots op het veld staat.

"Dit is een groep vol kampioenen die door een pijnlijke periode gaat", zei Solari, die de maandag ontslagen Julen Lopetegui tijdelijk is opgevolgd, kort na de training. "Het is geen makkelijke situatie, maar we moeten dit zien om te draaien."

Onder leiding van Lopetegui begon Real dramatisch aan het seizoen. De ploeg die de afgelopen drie jaar de Champions League won staat negende in de Primera División en dus besloot voorzitter Florentino Pérez de oud-doelman al na vier jaar maanden weg te sturen en Solari, die trainer van het tweede elftal was, door te schuiven.

Volgens de 42-jarige Solari is het tijd dat de spelers laten zien wat ze waard zijn. "Ze moeten hun ware karakter tonen en met moed en trots het veld op gaan", zei de Argentijn, die van 2000 tot 2005 speler was van Real. "Als speler ging ik altijd tot de laatste snik door voor deze club."

'Ik kan me niet met Zidane vergelijken'

Solari speelde in zijn jaren bij Real samen met Zinédine Zidane, die tot afgelopen zomer trainer was van de Madrilenen. Naast de drie Champions Leagues leidde de Fransman de club in 2017 naar de landstitel. Solari vindt het een eer dat hij als trainer in de voetsporen van Zidane treedt, al benadrukte hij dat hij zich niet met hem kan meten.

"Zidane is een legende in de geschiedenis van deze club, ik mag me daar niet mee vergelijken. Maar het is wel geweldig dat ik nu trainer van Real ben. Soms kunnen dingen heel snel veranderen."

De eerste wedstrijd van Real onder leiding van Solari is woensdag al. De 33-voudig landskampioen speelt dan in de Copa del Rey uit tegen UD Melilla, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

