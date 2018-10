Ricardo Moniz zegt dat corruptie in de Slowaakse competitie de reden is dat hij zondag opstapte bij AS Trencín. De 54-jarige Nederlandse trainer, die sinds afgelopen zomer bij de club werkte, was de "ongure praktijken" zat.

Een dubieuze beslissing van de scheidsrechter in de met 1-0 verloren uitwedstrijd zaterdag tegen MFK Ruzomberok was volgens Moniz de druppel die de emmer deed overlopen.

"Een penalty werd door onze tegenstander in de slotfase gemist en moest om totaal onduidelijke redenen worden overgenomen", aldus Moniz dinsdag in het Eindhovens Dagblad.

"Daarna ben ik van het veld gestuurd en moest ik in een vak met supporters van de tegenpartij gaan zitten. Ik werd bedreigd en werkelijk voor alles wat lelijk is uitgemaakt en vond het echt verschrikkelijke minuten."

Tot ergernis van Moniz greep de politie niet in. "De politie zat er gewoon bij te lachen en bracht me op een gegeven moment als een crimineel naar de kleedkamer, waar ik de spelers heb verteld dat ik niet verder ga. Ik heb in vijftien landen gewerkt, maar dit nog nooit meegemaakt."

'Er deugt niets van de hele competitie in Slowakije'

De gebeurtenissen van afgelopen weekend staan in schril contrast met de fraaie start van Moniz bij Trencín. In augustus was hij met de club nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van het veel kapitaalkrachtigere Feyenoord in de voorronde van de Europa League.

Met Nederlanders Joey Sleegers, Aschraf El Mahdioui en Desley Ubbink in de basis werd de Rotterdamse club met 4-0 verslagen en de return in De Kuip eindigde in 1-1. "We hebben Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League door heel veel druk te geven. In Slowakije werd die manier van spelen afgestraft met rode kaarten", zegt Moniz.

Ook de corruptie maakte het volgens Moniz, die eerder trainer was van onder meer Hamburger SV, Red Bull Salzburg en FC Eindhoven, onmogelijk om het Europese succes een vervolg te geven op nationaal niveau.

"Er deugt niets van de hele competitie in Slowakije. Scheidsrechters worden betaald om verkeerde beslissingen te nemen en dit seizoen merkte ik dat Trencín continu aan de beurt was. Ik heb het in het begin van dit seizoen al aan de kaak gesteld en ben toen geschorst."

'Ik kan niet werken in een land waar geen voetbalmoraal is'

Moniz baalt ervan dat de leiding van de Trencín, waarvan de Nederlander Tscheu La Ling eigenaar is, niets deed tegen de corruptie. "Ze hadden de strijd aan moeten gaan met de ongure praktijken".

De trainer zelf voelde zich machteloos. "Ik had het gevoel dat ik lam werd gelegd omdat ik de corruptie ter discussie stelde. Ik wil dolgraag winnen, maar kan niet werken in een land waar geen voetbalmoraal is."

Moniz hoopt nu hij weg is bij Trencín snel weer een club te vinden. Vorig seizoen was hij trainer van het Deense Randers FC, waar hij in januari ontslagen werd.