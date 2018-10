Manchester City-aanvaller Riyad Mahrez draagt zijn winnende doelpunt in de gewonnen Premier League-topper tegen Tottenham Hotspur (0-1) op aan Vichai Srivaddhanaprabha. De eigenaar van Leicester City kwam zaterdag om het leven bij een helikoptercrash.

De 27-jarige Mahrez speelde sinds de winter van 2014 in totaal 4,5 jaar voor Leicester City, dat in 2010 werd overgenomen door Srivaddhanaprabha en twee jaar geleden zeer verrassend landskampioen werd. Hij maakte de Thai (60) dus jaren van dichtbij mee.

"Het is heel moeilijk, want hij was heel speciaal voor me", zei Mahrez, die tegen de 'Spurs' al in de zesde minuut scoorde en vlak voor tijd een publiekswissel kreeg, zicthbaar aangedaan voor de camera van Sky Sports.

"Ik heb 4,5 jaar bij Leicester gespeeld en heb veel herinneringen aan hem. Hij was een goed persoon en een geweldig mens, dus ik ben heel verdrietig. Daarom wees ik naar boven toen ik scoorde. Hij heeft veel voor me gedaan voor mij en Leicester."

Srivaddhanaprabha vertrok na thuiswedstrijden van Leicester altijd vanaf het veld met een helikopter. De helikopter stortte zaterdag na het duel met West Ham United vlak na het opstijgen neer op het parkeerterrein. De vier andere inzittenden kwamen ook om het leven.

'Hij was als een vader'

Mahrez had na Tottenham-City moeite om over de tragedie te praten. "Het is gewoon heel verdrietig. Hij was heel speciaal en als een vader voor ons", zei de Algerijn over Srivaddhanaprabha.

"Hij had een groot hart en het was echt hartvescheurend en een schok voor me toen ik het nieuws hoorde. Het is een moeilijke situatie en mijn gedachten zijn bij Leicester en de families van de slachtoffers."

De aanvaller, die in 2016 een groot aandeel had in de landstitel van Leicester, twijfelde eigenlijk geen moment om maandag op Wembley aan de aftrap te staan voor de topper tegen Tottenham.

"Ik wil altijd spelen en weet zeker dat Srivaddhanaprabha ook had gewild dat ik zou spelen. Hij had een enorme passie voor voetbal. Ik heb de laatste dagen alleen maar aan hem gedacht en kon de slaap moeilijk vatten."

Titelverdediger Leicester City is goed aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De ploeg van manager Josep Guardiola pakte 26 punten in de eerste tien duels en gaat samen met Liverpool aan kop.

