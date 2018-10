De naam van Stefan de Vrij ontbrak maandagavond verrassend in de opstelling van Internazionale voor het uitduel met Lazio. Coach Luciano Spalletti wilde de Oranje-international een vervelende avond besparen.

De Vrij verruilde Lazio afgelopen zomer namelijk voor Inter en nam bovendien op een curieuze manier afscheid in Rome. Op de laatste speeldag van vorig seizoen veroorzaakte hij namens Lazio tegen Inter een penalty. Inter won met 2-3 en pakte daardoor ten koste van de Romeinen het laatste Champions League-ticket.

"Ik vond het niet verantwoord om De Vrij te laten spelen, omdat hij door het hele stadion zou zijn uitgefloten", zei Spalletti maandagavond na het uitduel met Lazio, waarin Inter zonder de oud-verdediger van Feyenoord met 0-3 won.

De Italiaan denkt dat De Vrij zou hebben geleden onder de fluitconcerten. "Hij is een gevoelige jongen en als hij een paar fouten had gemaakt, had dat een grote invloed op hem gehad."

Bij afwezigheid van De Vrij, die overigens woensdag in het Champions League-duel met FC Barcelona (2-0-verlies) ook al een reserverol had, kwam er op het middenveld een plek vrij voor Joao Mário. De Portugees maakte pas zijn eerste speelminuten sinds januari.

"In ons drukke programma hebben we iedereen nodig. We houden rekening met de vorige wedstrijden en willen in de best mogelijke opstelling spelen. João Mário kreeg het aan het einde moeilijk en was vermoeid", aldus Spalletti, die de middenvelder na een uur naar de kant haalde.

'We moeten niet te vroeg juichen'

Inter won mede dankzij De Vrij de laatste zes competitiewedstrijden en staat op zes punten van koploper Juventus tweede in de Serie A. De club lijkt de belangrijkste uitdager van de 'Oude Dame', maar Spalletti ziet veel verbeterpunten.

"Het gaat allemaal om de uitvoering. We hebben het in ons om wedstrijden naar onze hand te zetten zoals in de eerste helft tegen Lazio, maar in de tweede helft zakten we ver terug", aldus de coach.

"We lieten het zo ver komen dat Lazio ons in de problemen bracht. In die situaties doen we veel dingen die we juist niét moeten doen. We speelden één helft goed, dus laten we niet te vroeg juichen."

Inter stond in het Olympisch Stadion in Rome halverwege met 0-2 voor dankzij Mauro Icardi en Marcelo Brozovic. Twintig minuten voor tijd maakte opieuw Icardi aan alle onzekerheid een einde.

In de groepsfase van de Champions League is Inter een van de opponenten van PSV, dat in Eindhoven met 1-2 werd verslagen. De kaarten in de poule lijken al geschud, want Barcelona (negen punten) en Inter (zes) hebben een flink gat met Tottenham Hotspur en PSV, die allebei één punt pakten.

