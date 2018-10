Ajax begint woensdag niet in zijn sterkste opstelling aan het duel met Go Ahead Eagles in de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker. Trainer Erik ten Hag wil andere spelers in actie zien tegen de ploeg uit Deventer.

"We willen in drie competities actief blijven en moeten dus winnen, maar dit is wel een gelegenheid voor andere spelers om zich te bewijzen. Die kans gaan we ze zeker geven", zei Ten Hag maandag in gesprek met FOX Sports.

Ajax speelt woensdag tegen Go Ahead al zijn vierde wedstrijd in elf dagen tijd - de Amsterdammers wonnen van sc Heerenveen (0-4), Benfica (1-0) en Feyenoord (3-0) - en dus is de kans groot dat een aantal basisspelers niet in actie zal komen in de Johan Cruijff ArenA.

In de met 0-7 gewonnen bekerwedstrijd tegen Te Werve eind vorige maand stonden onder anderen Kostas Lamprou, Rasmus Kristensen, Perr Schuurs, Mitchel Bakker, Ryan Gravenberch en Zakaria Labyad aan de aftrap bij Ajax.

'Ik heb prachtige herinneringen aan Go Ahead'

Voor Ten Hag heeft het duel met Go Ahead een bijzonder tintje, want de coach was in het seizoen 2012/2013 hoofdtrainer van 'Kowet' en dwong met de ploeg promotie naar de Eredivisie af. Go Ahead is momenteel koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik heb heel prettige herinneringen aan Go Ahead", zegt Ten Hag. "De club speelt in een fantastisch stadion met schitterend publiek dat heel fanatiek kan meeleven. Het is altijd leuk om weer mensen van Go Ahead te spreken, maar voor ons draait het woensdag om het neerzetten van een goede wedstrijd."

Het bekerduel tussen Ajax en Go Ahead Eagles begint woensdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. PSV komt dinsdag al in actie tegen RKC Waalwijk en Feyenoord neemt het donderdag in De Kuip op tegen ADO Den Haag.

