Met Vichai Srivaddhanaprabha (60) kwam zaterdagavond een van de meest geliefde eigenaren van de Premier League om het leven bij een helikoptercrash. De steenrijke Thai liet Leicester City vooral Leicester City zijn en legde zo de basis voor de landstitel in 2016, die de voetbalwereld verbaasde.

In de zee van sjaaltjes en bloemen als eerbetoon aan Vichai Srivaddhanaprabha hebben de supporters van Leicester City ook een paar Boeddhabeelden gezet. Het oogt misschien wat gek bij het stadion van een club uit een Engelse industriestad, maar dat is het niet. De Thaise en daarmee Boeddhistische cultuur hoort nou eenmaal een beetje bij Leicester, sinds Srivaddhanaprabha de toen bijna failliete club in 2010 voor 50 miljoen euro in handen kreeg.

Boeddhistische monniken zegenden het veld in het King Power Stadium en in de spelerstunnel hangen Thaise gelukwensen, maar verder bleef Leicester toch vooral Leicester City. Ook omdat Srivaddhanaprabha dat zo wilde. Anders dan andere buitenlandse investeerders wilde hij niet tornen aan de clubcultuur en de mensen die bij Leicester werken, komen nog altijd veelal uit de regio.

Hoewel zijn vermogen geschat werd op ruim 4 miljard euro - vergaard met de winkelketen King Power Duty Free - was hij ook geen eigenaar die verblind door ambitie met geld smeet bij transfers. Dat hoefde ook niet om succes te hebben, zo bleek.

Leicester ontsnapte in 2015 nog aan degradatie

Srivaddhanaprabha, oud-polospeler, vader van vier kinderen en in Thailand geroemd om zijn gulle giften aan goede doelen, investeerde liever in een nieuw trainingscomplex voor de club, die toen hij aantrad nog op het tweede Engelse niveau speelde. Langzaamaan ging het beter. De club promoveerde en ontsnapte drie jaar geleden aan degradatie uit de Premier League.

Aan het begin van het daaropvolgende seizoen werd niet veel van Leicester verwacht. Het basiselftal kostte bij elkaar 28 miljoen euro, een schijntje in vergelijking met de ploegen van Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool. Maar dat elftal zorgde voor het grootste Engelse voetbalwonder van de afgelopen decennia: Leicester werd kampioen.

Noem het een modern voetbalsprookje. Jamie Vardy, tot zijn 25e amateurvoetballer met een enkelband, maakte dat Premier League-seizoen 24 goals en zijn Algerijnse aanvalsmaatje Riyad Mahrez, weggeplukt bij de Franse tweededivisionst Le Havre, werd verkozen tot beste speler van de competitie.

Als trainer had Srivaddhanaprabha Claudio Ranieri aangesteld, een Italiaan die met Chelsea, Juventus en Internazionale geen kampioen kon worden. Maar met Leicester dus wel. "In een tijdperk waarin geld bijna alles bepaalt, geven wij iedereen hoop", zei Ranieri er zelf over.

'Hij leidde de club op een manier die wij allemaal ambiëren'

Overigens werd het kampioensteam rijkelijk beloond door Srivaddhanaprabha. Na de titel deelde hij voor ruim 2 miljoen aan BMW's uit aan zijn spelers, die ook nog eens een gokje van 10.000 euro mochten wagen in het casino.

Ook de fans mochten meedelen als er weer eens wat te vieren viel. Op de verjaardag van Srivaddhanaprabha was er gratis bier voor heel het stadion en zelfs aan de niet-voetballiefhebbers in Leicester werd gedacht: het lokale ziekenhuis kreeg een investering van ruim 2,25 miljoen euro.

De manier waarop Srivaddhanaprabha als buitenlandse investeerder bijna letterlijk tussen de supporters van de club stond én succes had, was jaloersmakend voor andere Premier League-clubs.

"Hij was de ultieme hoeder van Leicester, iemand die de club gracieus diende", schreef Liverpool maandag in een reactie op het overlijden van de Thai. "Hij leidde de club op een manier die wij allemaal ambiëren. Succes op het veld én uitstekend bestuur."

Vardy noemde Srivaddhanaprabha maandag de man met het grootste hart van Leicester. "Je zorgde niet alleen voor de club, maar voor de hele gemeenschap van Leicester'', voegde doelman Kasper Schmeichel daaraan toe.

Alle inzittenden kwamen om

Zaterdag zag Srivaddhanaprabha Schmeichel en Vardy nog spelen in de thuiswedstrijd tegen West Ham United. Enkele uren na de wedstrijd verliet de eigenaar het stadion per helikopter om er nooit meer terug te komen.

De helikopter stortte neer op de parkeerplaats bij het King Power Stadium en vatte vlam. Ook de andere vier inzittenden, onder wie twee medewerkers van de club, kwamen om.

Britse media meldden aanvankelijk dat ook Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van de eigenaar en tevens vicevoorzitter van de club, aan boord zat, maar dat blijkt niet te kloppen.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha wordt nu gezien als de man die de taken van zijn vader moet overnemen, al is er door de dood van Srivaddhanaprabha nog veel onzeker over hoe het verder moet met Leicester City.