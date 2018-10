Cristiano Ronaldo vindt de verkrachtingszaak die momenteel tegen hem loopt vooral erg voor zijn familie. De aanvaller van Juventus heeft altijd beweerd onschuldig te zijn.

"Ik heb aan mijn vriendin uitgelegd wat er gebeurd is. Mijn zoontje Cristiano junior is nog te jong om dit te begrijpen", zegt Ronaldo maandag in France Football.

Het Franse tijdschrift publiceert het eerste grote interview dat Ronaldo gaf sinds hij afgelopen zomer Real Madrid verruilde voor Juventus. "Ik vind dit nog het ergste voor mijn moeder en mijn zussen. Zij zijn verbluft en tegelijkertijd erg boos over wat er allemaal geschreven wordt", aldus Ronaldo, die de verkrachtingszaak afdoet als 'fake news'.

Vorige maand bracht het Duitse magazine Der Spiegel een artikel waarin de Amerikaanse Kathryn Mayorga de Portugese sterspeler beschuldigt van verkrachting. Dat zou in 2009 in Las Vegas zijn gebeurd.

Voor de politie in Las Vegas was de beschuldiging aanleiding om het onderzoek te heropenen. De grote vraag is of dat tot een vervolging gaat leiden.

Ronaldo vindt dat hij zesde Gouden Bal verdient

In het interview spreekt Ronaldo ook over zijn vertrek bij Real Madrid, waar hij negen jaar speelde. De 33-jarige aanvaller vindt dat clubvoorzitter Florentino Pérez er niet alles aan heeft gedaan om hem voor de club te behouden.

"De waarheid is dat de president tegen me zei dat hij wilde dat ik zou blijven, maar tegelijkertijd zei hij ook dat mijn vertrek geen probleem zou zijn."

France Football reikt jaarlijks de Gouden Bal uit voor de beste speler ter wereld. Ronaldo won de Ballon d'Or net als Lionel Messi vijfmaal.

"Ik heb al vaak gezegd dat de zesde Gouden Bal geen obsessie voor me is", zegt Ronaldo, die net als Messi dit jaar tot de dertig genomineerden behoort. "Ik weet diep in mijn hart dat ik een van de beste spelers in de geschiedenis ben."

"Natuurlijk wil ik die zesde Gouden Bal winnen. Het zou een leugen zijn als ik het tegenovergestelde zou beweren. Ja, ik denk wel dat ik hem verdien."

De winnaar van de 53e Gouden Bal wordt op 3 december bekendgemaakt.