De helikopter van Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha is zaterdagavond niet neergestort door toedoen van een politiedrone. Dat heeft de politie van Leicestershire laten weten.

"Onze drone was niet in de lucht op het moment van het ongeluk", meldt de politie op Twitter. De politie kreeg vragen over de drone, die bij wedstrijden van de club in de buurt van het stadion vliegt.

Onderzoekers van het Air Accidents Investigation Branch (AAIB) hebben maandag de zwarte doos met vluchtgegevens uit het wrak gehaald. De gegevens worden komende week onderzocht.

Bij de crash kwamen vijf mensen om het leven, onder wie Srivaddhanaprabha. De Thaise miljardair en eigenaar van de Engelse voetbalclub werd na iedere thuiswedstrijd door zijn helikopter opgehaald op het veld van het King Power Stadium.

Zaterdag raakte de helikopter direct na het opstijgen in problemen. Volgens ooggetuigen kon het toestel nog net uit het stadion komen, daarna ging het mis. De helikopter stortte neer op de parkeerplaats bij het stadion, waarna een grote brand uitbrak.

Eigenaar bracht Leicester City kampioenschap

Leonardo SpA, de Italiaanse fabrikant van de helikopter, laat weten dat het mee wil weken aan het onderzoek. Leicester City stelt in een korte verklaring eveneens volledig mee te werken. "Een uitgebreidere verklaring komt zodra alle informatie duidelijk is", aldus een woordvoerder.

De club besloot om de wedstrijd van het vrouwenteam tegen Manchester United dat voor zondag gepland stond, niet door te laten gaan vanwege het ongeluk. Ook de League Cup-wedstrijd tegen Southampton van dinsdag is afgelast, net als een duel van het tweede elftal met Jong Feyenoord.

Srivaddhanaprabha kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de club onverwacht de titel in de Premier League.

Het ongeluk gebeurde na de wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United, die in 1-1 eindigde. Leicester bezet momenteel de twaalfde plek in de Premier League.

