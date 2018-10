Feyenoord kan de komende drie duels niet beschikken over Jeremiah St. Juste. De Rotterdamse club accepteerde maandag een schikkingsvoorstel van de KNVB.

De 22-jarige St. Juste kreeg zondag al na vijf minuten een rode kaart in de Klassieker tegen Ajax (3-0-nederlaag). De verdediger ging hard door op de benen van Nicolás Taglaifico.

Scheidsrechter Kuipers trok in eerste instantie geel voor de overtreding, maar nadat hij op advies van de VAR de beelden had bekeken, maakte de arbiter er een directe rode kaart van.

Door zijn schorsing mist St. Juste donderdag het bekerduel met ADO Den Haag in De Kuip. Daarnaast is hij ook geschorst voor de competitiewedstrijden tegen VVV-Venlo (thuis) en Heracles Almelo (uit).

Derde rode kaart in carrière voor St. Juste

St. Juste had dit seizoen in negen van de tien duels van Feyenoord in de Eredivisie een basisplaats. Bij de andere wedstrijd kwam de rechtsback als invaller in het veld.

Het is zijn derde rode kaart in de Eredivisie. In het seizoen 2016/2017 kreeg St. Juste als speler van sc Heerenveen rood in wedstrijden tegen Heracles Almelo en AZ. Voor die laatste rode kaart kreeg hij een schorsing van twee duels waarvan één voorwaardelijk.

Door de nederlaag tegen Ajax blijft Feyenoord derde in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben een achterstand van tien punten op koploper PSV en vijf op de aartsrivaal uit Amsterdam.

De wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag is donderdag de laatste wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker en begint om 20.45 uur.

