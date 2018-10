Voormalig bondscoach van Engeland Glenn Hoddle is van de intensive care af, zo melden verschillende Britse media maandag.

De Engelsman werd zaterdag, op zijn 61e verjaardag, onwel toen hij in de studio van BT Sport was, het televisiekanaal waarvoor hij als analist werkzaam is.

Hoddle werd na zijn hartaanval met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij reageerde goed op de behandeling die hij onderging en is inmiddels buiten levensgevaar.

De inwoner van Hayes zou wakker zijn en kan praten met zijn familie. Hij heeft rust nodig en wordt verder behandeld op de verpleegafdeling van een ziekenhuis in Londen.

Hoddle kwam tot 53 interlands

Hoddle kwam als voetballer uit voor Tottenham Hotspur (1975-1987), AS Monaco (1987-1991), Swindon Town (1991-1993) en Chelsea (1993-1995). De oud-middenvelder kwam tot 53 interlands.

Hij had van 1996 tot 1999 de nationale ploeg als bondscoach onder zijn hoede, waarmee hij op het WK van 1998 in Frankrijk in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Argentinië.

Hoddle werd in februari 1999 door de Engelse voetbalbond FA uit zijn functie gezet, omdat hij had gezegd dat gehandicapten hun handicap hebben gekregen vanwege fouten in een vorig leven.