De spelers van Feyenoord denken na de pijnlijke 3-0-nederlaag van zondag tegen Ajax voorlopig niet aan de titel. De Rotterdammers hebben inmiddels tien punten achterstand op koploper PSV.

"Het heeft geen zin om nu naar de koppositie te gaan kijken. We moeten vooral naar onszelf kijken en van wedstrijd tot wedstrijd leven", zei Eric Botteghin na afloop van de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord moet niet alleen na slechts tien speelrondes al een enorm gat op PSV goedmaken, maar ook runner-up Ajax heeft al vijf punten meer dan de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Botteghin vindt het te ver gaan om Feyenoord al af te schrijven voor het kampioenschap en is ervan overtuigd dat de club in staat is om een inhaalrace neer te zetten.

"Ik denk dat we over genoeg kwaliteit beschikken. We hebben met grotendeels deze selectie de afgelopen jaren vijf prijzen gewonnen. Dat was daarvoor al jaren niet gelukt. Soms heb je gewoon een periode dat het even niet loopt."

'Vond Ajax niet zo geweldig spelen'

De Braziliaanse verdediger voelt zich gesterkt in die woorden, omdat Ajax zondag - hoewel de uitslag anders doet vermoeden - geen verpletterende indruk op hem maakte.

"Ik vond ze eerlijk gezegd niet zo geweldig spelen. We maakten het ze na de rode kaart van Jeremiah (St. Juste, red.) nog steeds moeilijk. Ik weet niet of zij het sterkste team in deze competitie zijn."

Botteghins collega in het centrum van de verdediging bij Feyenoord, Jan-Arie van der Heijden, weigert eveneens de handdoek te werpen en genoegen te nemen met de derde plaats.

"We moeten de positieve dingen van de wedstrijd tegen Ajax meenemen naar volgende week en leren dat we in elk geval met elf man op het veld moeten blijven staan", sprak hij.

'We zijn nu de underdog in de kampioensrace'

Van der Heijden vindt het ook zinloos om nu naar boven te kijken en hoopt dat het goede gevoel zo snel mogelijk terugkeert bij Feyenoord.

"We zijn nu de underdog in de kampioensrace. We staan een straatlengte achter op PSV. Het is voor ons belangrijk om ons weer te herpakken en wedstrijden te winnen", vertelde hij.

"Hopelijk kunnen we dan weer wat dichter bij PSV en Ajax komen. Het was een frustrerende middag, maar we moeten niet in zak en as zitten. Het seizoen duurt nog lang."

Feyenoord neemt het donderdag in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi in De Kuip op tegen ADO Den Haag en hervat volgende week zondag de competitie in eigen huis tegen het verrassend sterk presterende VVV-Venlo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie