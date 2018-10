Het eerste seizoen van Zlatan Ibrahimovic in de Major League Soccer heeft een teleurstellend einde kregen. De spits gaf met Los Angeles Galaxy op de slotdag van de reguliere competitie een plek in de play-offs uit handen.

De ploeg uit LA verspeelde in de thuiswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Houston Dynamo een voorsprong van 2-0 en verloor met 3-2, waardoor de play-offs op één punt werden gemist.

Ibrahimovic maakte maar liefst 22 doelpunten in 27 optredens op het hoogste niveau in het Amerikaanse voetbal en kroonde zich daarmee tot topscorer in het westen.

De 37-jarige Zweedse routinier verliet desondanks na de wedstrijd tegen Houston Dynamo boos en verslagen het StubHub Center.

LA Galaxy stond bij rust 2-0 voor

Bij rust stond LA Galaxy nog met 2-0 voor dankzij twee doelpunten van Ola Kamara, maar in de tweede helft ging het helemaal mis voor de thuisclub.

LA Galaxy kroonde zich in het verleden vijf keer tot kampioen in de MLS. 'The G's' mochten zich in 2002, 2005, 2011, 2012, 2014 de beste van de Verenigde Staten noemen.

Voor Bastian Schweinsteiger zit het seizoen met Chicago Fire er ook op. Wayne Rooney gaat met DC United wel de play-offs in.