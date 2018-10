De voetbalwereld reageert geschokt op het overlijden van Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die zaterdag om het leven kwam bij de helikoptercrash vlak bij het King Power Stadium. De dood van de Thai werd zondagavond bevestigd door de Premier League-club.

Veel andere Premier League-clubs hebben inmiddels hun medeleven betuigd. Ze leven mee met de nabestaanden en de club die mede dankzij Srivaddhanaprabha in 2016 verrassend de titel pakte in Engeland.

"Iedereen bij onze club is diep bedroefd door het overlijden van de eigenaar van Leicester en de andere passagiers. We condoleren de families, vrienden en iedereen die aan Leicester verbonden is", schrijft Manchester United op Twitter.

Liverpool spreekt in een statement op zijn websites bewondering uit voor Srivaddhanaprabha, die zestig jaar oud geworden is. "Hij was de ultieme hoeder van Leicester, iemand die de club gracieus diende. Hij leidde de club op een manier die wij allemaal ambiëren. Succes op het veld én uitstekend bestuur."

Wembley had als reactie op de helikoptercrash de boog van het stadion zondagavond blauw en wit gekleurd. Daarnaast prijkten logo's van Leicester op de gevel.

'Bedankt voor alles wat je deed voor mij'

Naast Srivaddhanaprabha kwamen bij de crash Leicester City-medewerkers Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare, piloot Eric Swaffer en diens partner Izabela Roza Lechowicz om het leven. De helikopter stortte zaterdag na de thuiswedstrijd tegen West Ham United (1-1) neer op een parkeerplaats bij het King Power Stadium en vatte vlam.

Hoewel het overlijden van Srivaddhanaprabha en de andere inzittenden zondagavond pas bevestigd werd, legden fans de hele dag al bloemen bij het King Power Stadium. De League Cup-wedstrijd, die dinsdag tegen Southampton zou worden gespeeld, gaat niet door. Ook een wedstrijd van het tweede elftal tegen Jong Feyenoord is afgelast.

De spelers van Leicester zijn uiteraard aangedaan. "Ik worstel met het vinden van de juiste woorden", schrijft spits Jamie Vardy op Instagram. "Maar voor mij ben je een legende, een ongelooflijke man met het grootste hart van Leicester. "Bedankt voor alles wat je deed voor mij, mijn familie en onze club. Ik zal je echt missen."

'Je zorgde voor de hele gemeenschap'

Doelman Kasper Schmeichel, die net als Vardy deel uitmaakte van het kampioensteam van 2016, benadrukt dat Srivaddhanaprabha veel meer was dan een eigenaar. "Je zorgde niet alleen voor de club, maar voor de hele gemeenschap van Leicester'', vertelt de Deen.

"We zullen je eindeloze bijdrages aan ziekenhuizen en goede doelen in Leicester nooit vergeten. Ik heb je altijd bewonderd als leider, als vader en als man. Je gaf iedereen de hoop dat het onmogelijke mogelijk was."

Ook spelers van andere clubs staan stil bij de ramp. "Het is een trieste dag voor het voetbal. Mijn gedachten en gebeden zijn bij het gezin en de vrienden van de overledenen", aldus Liverpool-spits Mohamed Salah.

Overigens onderzoekt de Air Accidents Investigation Branch (AAIB) de toedracht van de helikoptercrash nog. Tot dat onderzoek is afgerond, is de parkeerplaats niet toegankelijk. Dat gaat vermoedelijk nog enkele dagen duren.