Daley Blind vindt dat zijn ploeggenoot Frenkie de Jong bij Ajax beter beschermd moet worden door de scheidsrechters. De middenvelder kreeg zondag in de met 3-0 gewonnen Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord flink wat tikken te verwerken.

"Natuurlijk mag je hard spelen. Maar de scheidsrechter had vaker moeten ingrijpen", doelde Blind onder meer op een harde charge al na twee minuten spelen van Jens Toornstra op De Jong die slechts met geel werd bestraft door Björn Kuipers.

"Na die overtreding was ik blij dat de enkel van Frenkie nog heel was. En de scheidsrechter had ook nog wel een paar keer een gele kaart kunnen geven voor een overtreding op hem. Ik neem aan dat het niet de bedoeling was van Feyenoord. Maar een zware overtreding is een zware overtreding."

Kuipers liet drie minuten na de overtreding van Toornstra ook Jeremiah St. Juste aanvankelijk wegkomen voor een onbezonnen actie op Nicolas Tagliafico, maar daarbij greep videoscheidsrechter Danny Makkelie wel in en werd het alsnog terecht rood.

'We waren heel slordig'

Ajax profiteerde daarna optimaal van het numerieke voordeel en liep dankzij doelpunten van De Jong (blunder doelman Justin Bijlow), Hakim Ziyech (schot in de verre hoek) en Dusan Tadic (kopbal) kinderlijk eenvoudig uit naar 3-0.

"Maar ik vind dat we het nog veel beter hadden kunnen uitspelen. We waren heel slordig. We waren helemaal niet zo goed in het positiespel. Misschien waren we iets te gemakzuchtig omdat we met een man meer op het veld stonden, maar juist dan moet je het tempo hoog houden", plaatste Blind een kritische kanttekening.

"Dat hebben we zeker in de eerste helft niet gedaan. Het ging allemaal veel te traag. Snel de bal van kant naar kant laten gaan was er niet bij. Dat was wel de manier om ze kapot te spelen. Dat zijn wel dingen waarin we ons nog kunnen verbeteren."

'Ik vind dat je dat vandaag niet echt kon meten'

Ajax leek zich niet eens bovenmatig te hoeven inspannen om Feyenoord van zich af te schudden en bevestigde zodoende nog maar eens dat het krachtsverschil tussen PSV en Ajax en de rest van de clubs in de Eredivisie op dit moment enorm is.

"Ik vind dat je dat vandaag niet echt kon meten. Als Feyenoord gewoon met elf man had mogen blijven staan dan was het wellicht een heel andere wedstrijd geworden. Dan hadden we veel meer intensiteit voor de dag moeten leggen", aldus Blind.

Ajax heeft na tien speelrondes nog altijd vijf punten achterstand op de vooralsnog ongenaakbare koploper PSV, die zaterdag ternauwernood met 1-2 won op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen door een laat doelpunt van Denzel Dumfries.

