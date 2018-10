Phillip Cocu is zondagavond ontslagen als trainer van Fenerbahçe. De Nederlandse coach was pas vier maanden in dienst bij de Turkse topclub.

Het ontslag van Cocu volgde nog geen half uur na de nederlaag tegen Ankaragücü. Fenerbahçe verloor zondagavond voor eigen publiek met 1-3 van de ploeg uit de hoofdstad. Het is nog onbekend wie de voormalig Oranje-international opvolgt.

"Het is een treurige nederlaag", zegt vice-voorzitter Semih Özsoy van Fenerbahçe op de website van de club. "Dit was niet acceptabel. Onze fans verdienen deze resultaten niet."

"Daarom heeft het bestuur besloten dat de wegen met trainer Cocu zich scheiden. Maar ook de prestaties van sommige spelers waren niet goed. Zij hebben ook fouten gemaakt."

Nederlaag tegen Ankaragücü was vijfde puntenverlies op rij

Voor Cocu was Fenerbahçe zijn tweede klus als hoofdtrainer. Eerder had hij PSV vijf jaar lang onder zijn hoede en met de Eindhovenaren veroverde hij drie landstitels. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Turkije.

De 47-jarige Cocu begon in de competitie nog met een overwinning, maar daarna ging het snel bergafwaarts met zijn ploeg. De formatie uit Istanbul won slechts een van de laatste negen wedstrijden in de Süper Lig.

De nederlaag tegen Ankaragücü betekende het vijfde puntenverlies op rij in de competitie. Op de ranglijst staat Fenerbahçe met negen punten uit tien wedstrijden slechts vijftiende.

Ook het Europese avontuur verliep voor Cocu niet voortvarend. In de play-offs voor de Champions League moest Fenerbahçe zijn meerdere erkennen in Benfica, waarna het verder moest in de Europa League.

In dat toernooi won de negentienvoudig kampioen van Turkije slechts een van zijn drie wedstrijden (2-0 tegen Spartak Trnava). Afgelopen donderdag knokte Fenerbahçe zich in het uitduel met Anderlecht van een 2-0-achterstand terug tot 2-2.

Cocu was negende Nederlandse coach in Turkije

Cocu was de negende Nederlandse coach in Turkije. In 1989 waren Cor van der Hart en Ger Blok bij respectievelijk Sariyer SK en Mersin Idman Yurdu de eerste Nederlanders die een avontuur in Turkije aangingen.

Vervolgens togen Theo Laseroms (Trabonspor en Cengelköyspor), Guus Hiddink (Fenerbahçe), Leo Beenhakker (Istanbulspor) en Frank Rijkaard (Galatasaray) naar de Bosporus.

Twee seizoenen geleden hadden Dick Advocaat en Jan Olde Riekerink respectievelijk Fenerbahçe en Galatasaray onder hun hoede.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig