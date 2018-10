Bas Dost heeft na twee maanden blessureleed zijn rentree gemaakt voor Sporting Lissabon. De Nederlandse spits was zondagavond met zijn ploeg met 3-0 te sterk voor Boavista. In Turkije verloor Phillip Cocu in zijn laatste wedstrijd als trainer van Fenerbahçe met 1-3 van Ankaragüçü.

Dost kwam twaalf minuten voor tijd in het veld bij Sporting-Boavista. De voormalig Oranje-international was sinds 18 augustus uit de roulatie door een spierblessure.

Op het moment dat Dost binnen de lijnen kwam, stond Sporting al met 3-0 voor. Nani scoorde twee keer voor de thuisploeg en Bruno Fernandes trof eenmaal doel.

Sporting bezet in de Primeira Liga met zestien punten uit acht wedstrijden de vijfde plaats. De achterstand op koploper FC Porto bedraagt twee punten.

Cocu lijdt nederlaag in laatste duel Fenerbahçe

In Turkije kwam Fenerbahçe tien minuten voor rust door een treffer van Ricardo Faty op achterstand tegen Ankaragüçü. Twintig minuten voor tijd moest de thuisploeg ook nog met tien man verder vanwege een rode kaart voor Islam Slimani.

De Algerijn werd uit het veld gestuurd na een overtreding op Brice Dja Djédjé in het zestienmetergebied, waarna de bal ook nog op de stip ging. De penalty werd vervolgens benut door Erdem Özgenç. Oud-NEC'er Mustafa El Kabir breidde even later de marge verder uit en Michael Frey redde in de slotfase de eer voor Fenerbahçe.

Een half uur na de nederlaag werd Cocu ontslagen. Fenerbahçe staat met negen punten uit tien duels slechts vijftiende in de Süper Lig en is bezig aan een dramatische reeks. In de competitie kwam de ploeg in de laatste vijf wedstrijden niet tot winst.

Eerder op zondag incasseerde ook Galatasaray een nederlaag. De regerend landskampioen verloor mede door een doelpunt van Mitchell Donald met 2-0 bij Yeni Malatyaspor en moest de koppositie afstaan aan Istanbul Basaksehir. Ryan Donk maakte de negentig minuten vol bij Galatasaray.

Strootman met Marseille onderuit tegen PSG

In Frankrijk leed Kevin Strootman met Olympique Marseille een 0-2-thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain. De Oranje-international deed de hele wedstrijd mee bij de Zuid-Franse formatie.

Kylian Mbappé opende halverwege de tweede helft de score voor PSG. De Fransman stond op dat moment pas drie minuten in het veld. Diep in blessuretijd besliste Julian Draxler de wedstrijd.

Marseille staat met negentien punten vijfde in de Ligue 1. PSG is na elf wedstrijden nog zonder puntenverlies in de Franse competitie.

Mertens helpt Napoli aan punt tegen Roma

In Italië redde Dries Mertens een punt voor Napoli in de thuiswedstrijd tegen AS Roma: 1-1. De oud-PSV'er zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker, nadat Stephan El Shaarawy de score na een kwartier had geopend voor de Romeinen.

Door het gelijkspel ziet Napoli het verschil met koploper Juventus oplopen naar zes punten. Roma, waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp wegens blessures ontbraken, is terug te vinden op de achtste plaats.

Eerder op zondag rekende AC Milan in San Siro af met Sampdoria: 3-2. Patrick Cutrone, Gonzalo Higuaín en Suso vonden het net voor de 'Rossoneri', die zesde staan.

Klaassen levert assist bij nederlaag Werder

In Duitsland ging Werder Bremen ondanks een assist van Davy Klaassen met maar liefst 2-6 onderuit tegen Bayer Leverkusen. De middenvelder verzorgde na een uur spelen de assist op de 1-3 van Claudio Pizarro. De veertigjarige Peruviaan werd daarmee na Miroslav Votava in 1996 de tweede veertiger ooit die scoorde in de Bundesliga.

Kai Havertz scoorde twee keer voor Leverkusen en Kevin Volland, Julian Brandt, Karim Bellarabi en Aleksandar Dragovic waren ieder eenmaal trefzeker. Bij de bezoekers zorgde Yuya Osaka voor het tweede doelpunt.

Door de nederlaag zakt Werder met zeventien punten uit negen wedstrijden naar de vierde plaats. Leverkusen is met elf punten de nummer twaalf van de ranglijst.

Eerder op zondag speelde 1. FC Nürnberg ondanks een assist van Virgil Misidjan met 1-1 gelijk tegen Eintracht Frankfurt. De Nederlander gaf twaalf minuten voor tijd de voorzet op de openingstreffer van Adam Zrelak.

Voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller redde in blessuretijd een punt voor Frankfurt. Bij de bezoekers speelde Jonathan de Guzmán tot tien minuten voor tijd mee en bleef Jetro Willems de hele wedstrijd op de bank. Nürnberg bezet met negen punten de veertiende plaats en Frankfurt staat met veertien punten zevende.

