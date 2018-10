Real Madrid-coach Julen Lopetegui denkt ook na de blamerende 5-1-nederlaag van zondag bij FC Barcelona dat hij de juiste man is om de 'Koninklijke' weer aan successen te helpen.

De Spanjaard staat al weken onder zware druk door de teleurstellende resultaten en zijn positie lijkt na de vernedering van zondag onhoudbaar geworden. Lopetegui zelf weigert vooralsnog de handdoek in de ring te gooien.

"We weten allemaal hoe het werkt in het voetbal. Ik ben als coach verantwoordelijk, maar het is pas oktober. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds de juiste man ben om voor de ommekeer te zorgen", zei de 52-jarige Lopetegui op zijn persconferentie in Camp Nou.

Real stond halverwege al op een 2-0-achterstand door treffers van Philippe Coutinho en Luis Suárez. Hoewel Marcelo vijf minuten na rust de aansluitingstreffer maakte, liep Barcelona in het laatste kwartier kinderlijk eenvoudig uit naar 5-1.

'Uitslag doet geen recht aan spelbeeld'

Lopetegui baalt als een stekker van de manier waarop de wedstrijd verliep voor zijn ploeg. "Tot de 3-1 controleerden we de wedstrijd, maar daarna was het klaar. Barcelona is een goede tegenstander, maar deze pijnlijke uitslag doet geen recht aan het spelbeeld."

Hoewel Real al voor de vierde keer dit seizoen onderuitging in de competitie - de laatste zege van de 'Koninklijke' in de Primera División dateert van 22 september - denkt Lopetegui dat zijn ploeg binnenkort uit het dal kruipt.

"Ik heb het al vaker gezegd, maar ik heb veel vertrouwen in dit team", zei de voormalige bondscoach van Spanje. "We zijn in te veel wedstrijden dit seizoen gestraft voor het gebrek aan effectiviteit, maar deze ploeg gaat dit seizoen nog genoeg successen vieren."

Real blijft door het verlies in Barcelona op veertien punten steken, goed voor de negende plek. Koploper Barcelona heeft zeven punten meer dan de Champions League-winnaar van vorig seizoen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera División