Justin Bijlow vindt dat het openingsdoelpunt van Ajax tegen Feyenoord zondag afgekeurd had moeten worden. De doelman van de Rotterdammers is van mening dat Kasper Dolberg een overtreding op hem beging.

"Laat ik vooropstellen dat die bal sowieso nooit door mijn benen had mogen gaan. Daar begon het allemaal mee", zei Bijlow na afloop van de door Ajax met 3-0 gewonnen Klassieker in de Johan Cruijff ArenA.

"Maar door de actie van Dolberg ging mijn arm opeens naar voren. Ik denk dat als hij me niet had geraakt, ik de bal had gehad. Ik heb ook de beelden teruggezien. Als de VAR daarvoor is, had er gefloten moeten worden."

Bijlow liet een slap rollertje van Frenkie de Jong vanaf de rand van het strafschopgebied zomaar door zijn benen glippen, waarna hij de bal probeerde voor de lijn te pakken, maar daarin slaagde hij dus niet.

Scheidsrechter Björn Kuipers keurde de treffer ondanks de vermeende overtreding van de aanstormende Dolberg gewoon goed en videoscheidsrechter Danny Makkelie zag vanuit Zeist geen reden om in te grijpen.

'Vond de spelers van Ajax wat overdreven doen'

Het was voor Bijlow daarna zaak om zich te herpakken, maar hij kon ondanks een goede redding bij een één-tegen-één-situatie met Dolberg niet voorkomen dat Ajax uiteindelijk uitliep naar 3-0.

"Om eerlijk te zijn lukte het me direct om mezelf te herpakken. Dat moet ook in het voetbal. Je moet zoiets meteen uit je geheugen wissen. Anders blijf je in de negativiteit hangen en dan gaan de volgende twee ballen er waarschijnlijk ook in."

Feyenoord stond bij de 1-0 al met een man minder op het veld omdat Jeremiah St. Juste al na vijf minuten spelen - na ingrijpen van de VAR - een rode kaart kreeg na een harde charge op Nicolás Tagliafico.

"Ik vond de spelers van Ajax over het algemeen wat overdreven doen. Ik heb de overtreding van Jeremiah nog niet teruggezien, maar rood?", plaatste Bijlow zijn vraagtekens bij die beslissing.

'Nemen geen genoegen met derde plaats'

Feyenoord moet zich door de pijnlijke nederlaag voorlopig richten op de derde plaats in de Eredivisie, aangezien de achterstand op de nog foutloze koploper PSV na tien speelrondes al tien punten bedraagt en nummer twee Ajax vijf punten meer heeft.

"We nemen de rest van het seizoen zeker geen genoegen met een derde plaats. Als voetballer moet je voor het hoogst haalbare gaan. Je bent een topsporter. Dan wil je altijd winnen", sprak Bijlow strijdlustige woorden.

"Ik vind dat we na de rode kaart van Jeremiah goed gestreden hebben met zijn allen. We hebben het compact gehouden. De kansen die er waren om eruit te komen hebben we zo goed mogelijk proberen te benutten, maar het mocht helaas niet baten."

Feyenoord neemt het donderdag in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi in De Kuip op tegen ADO Den Haag en hervat volgende week zondag de competitie in eigen huis tegen het verrassend sterk presterende VVV-Venlo.

