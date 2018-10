AZ heeft zondag zijn derde nederlaag op rij geleden in de Eredivisie. In Alkmaar was sc Heerenveen met 2-3 te sterk.

Daardoor passeren de Friezen de ploeg van trainer John van der Brom op de ranglijst. Heerenveen staat nu achtste met dertien punten, AZ heeft een punt minder en bezet na tien duels de negende plaats.

AZ begon sterker aan de wedstrijd en was in de beginfase vooral dreigend via Oussama Idrissi. Na een kwartier was de aanvaller betrokken bij de 1-0.

Een voorzet van Idrissi werd weggewerkt door Heerenveen-verdediger Dave Bulthuis, waarna linksback Thomas Ouwejan de afvallende bal binnenschoot.

Vlap maakt twee fraaie treffers voor Heerenveen

Na de openingstreffer kwam Heerenveen wat beter in de wedstrijd en dat leverde na een half uur de gelijkmaker op. Arber Zeneli ging er op de vleugel op snelheid vandoor en gaf een prima voorzet op Michel Vlap, die met een stiftje scoorde.

Vlap zette zijn ploeg vroeg in de tweede helft ook op voorsprong. De 21-jarige Fries lobde de bal van zo'n twintig meter fraai over doelman Marco Bizot heen: 1-2.

AZ was daarna van slag en werd nauwelijks gevaarlijk. Toch kwam de thuisploeg in de tachtigste minuut op 2-2. Albert Gudmundsson kopte een voorzet van Ouwejan binnen.

Heerenveen had slechts vier minuten nodig om opnieuw op voorsprong te komen. Lammers schoot de bal diagonaal achter Bizot. Het was de zesde competitietreffer voor de spits, die daardoor gedeeld clubtopscorer is met Vlap.

In de slotfase kreeg Heerenveen kansen op de vierde treffer. Mitchell van Bergen omspeelde Bizot, maar Ouwejan kopte de bal van de lijn.

