FC Barcelona heeft zondag de 238e editie van de Clásico tegen Real Madrid gewonnen. De Catalanen waren in Camp Nou mede dankzij een hattrick van Luis Suárez met liefst 5-1 te sterk voor de Madrilenen.

Philippe Coutinho opende na elf minuten de score voor Barcelona en Suárez, die deze week voor de derde keer vader werd, verdubbelde na een half uur de marge uit een penalty.

Vijf minuten na rust zorgde Marcelo voor de aansluitingstreffer van Real. Suárez maakte een kwartier voor tijd zijn tweede treffer van de wedstrijd en kort daarna voltooide hij zijn hattrick. Arturo Vidal bepaalde in de slotfase de eindstand.

Door de overwinning behoudt Barcelona met 21 punten uit tien wedstrijden de koppositie in de Primera División. Real staat met veertien punten slechts negende.

Door de nederlaag neemt de druk op Real-trainer Julen Lopetegui verder toe. ‘De Koninklijke’ kwam in zijn laatste vijf competitiewedstrijden niet tot winst.

Het was de eerste keer sinds december 2007 dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo allebei niet op het veld stonden bij de Clásico. De Argentijn ontbrak vanwege een breuk in zijn onderarm en de Portugees speelt tegenwoordig bij Juventus.

Coutinho opent al vroeg score voor Barcelona

Barcelona begon uitstekend aan de wedstrijd en nam direct het initiatief. Dat resulteerde in de elfde minuut in de openingstreffer van Coutinho. Na een lange bal van achteruit gaf Jordi Alba de bal voor vanaf links, waarna de Braziliaan simpel binnenschoot.

Na een half uur spelen was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Nadat Suárez naar de grond ging na een duel met Raphaël Varane, legde scheidsrechter José Mariá Sánchez de bal op de stip. De Uruguayaan benutte de strafschop vervolgens zelf.

In de tweede helft had Real aanvankelijk een overwicht en dat leverde vijf minuten na rust de aansluitingstreffer van Marcelo op. De Braziliaan schoot van dichtbij raak nadat hij de bal met wat geluk meekreeg van Isco: 2-1.

Kort daarna zorgde Luka Modric bijna voor de gelijkmaker. Met een schot van net buiten de zestien raakte de Kroaat de paal. Aan de andere kant trof Suárez even later de paal met een mooie uithaal.

Suárez voltooit hattrick in slotkwartier

Real bleef ook daarna de aanval zoeken, maar in het laatste deel van de wedstrijd breidde Barcelona de marge via een aantal prachtige combinaties verder uit. Een kwartier voor tijd maakte Suárez zijn tweede van de wedstrijd. Ditmaal kopte de aanvaller uit een counter raak op aangeven van Sergi Roberto.

Invaller Mariano, die koud in het veld stond, maakte even later bijna de 3-2, maar Suárez besliste een minuut later de wedstrijd. Na een fout in de verdediging van Real gaf Sergi Roberto de bal af aan de oud-Ajacied, die de bal prachtig over Courtois stiftte.

Het slotakkoord werd drie minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd verzorgd door twee invallers. Vidal kopte raak na goed voorbereidend werk van Ousmane Dembélé.

