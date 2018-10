Erik ten Hag is positief gestemd na de eenvoudig gewonnen Klassieker van zondag tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA (3-0). De coach vindt wel dat zijn ploeg beter gebruik had kunnen maken voor de manmeersituatie.

"We stonden snel met een man meer op het veld en daardoor moesten we nog meer tegen een muur spelen. Desondanks hadden we nog vaker kunnen en ook wel moeten scoren", zei Ten Hag in de ArenA tegen FOX Sports.

Ajax werd al na vijf minuten in het zadel geholpen door Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste, die te hard doorging op Nicolás Tagliafico en na ingrijpen van de VAR met rood van het veld werd gestuurd.

Een kwartier later kwam Ajax op 1-0 door een blunder van doelman Justin Bijlow, waarna Hakim Ziyech vlak voor rust de tweede treffer aantekende. In een slechte tweede helft maakte Dusan Tadic tien minuten voor tijd de 3-0.

'We hebben een geweldige week gehad'

Hoewel Ajax niet op zijn gebruikelijke niveau speelde en het eigen publiek na rust niet kon vermaken, is Ten Hag vooral tevreden na een week waarin zijn ploeg naast Feyenoord ook sc Heerenveen (0-4) en Benfica (1-0) versloeg.

"We hebben door dit uitstekende resultaat een geweldige week achter de rug. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar we moeten vooral vast blijven houden aan het goede gevoel", aldus Ten Hag.

Matthijs de Ligt toonde zich wat kritischer dan zijn trainer. Volgens de aanvoerder van Ajax had zijn ploeg na rust meer moeten laten zien tegen het tiental van Feyenoord.

"Op basis van de tweede helft viel ons zeker wat te verwijten, want die was heel slecht", zei De Ligt. "We verloren ballen heel simpel en schakelden niet meer om. Feyenoord kreeg zelfs nog een paar kansen en dat mag ons niet gebeuren. Het was ondermaats na rust."

