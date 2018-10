De politie van Leicester is de komende dagen nog bezig met het onderzoek naar de crash van de helikopter bij het stadion van Leicester City. Volgens de BBC is onder anderen clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha een van de slachtoffers.

Persbureau Reuters meldde in totaal vijf inzittenden.

"We begrijpen dat er veel vragen zijn over de crash en ook veel ongerustheid. We begrijpen daarom de wens naar duidelijkheid. Toch vragen we om geduld en begrip, het onderzoek op de plaats van het ongeval gaat de komende dagen door", verklaarde de politie van Leicester.

De helikopter stortte zaterdag ruim een uur na de wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United neer op een parkeerplaats en vatte vlam. De Thaise zakenman Srivaddhanaprabha maakt gewoonlijk gebruik van het toestel, dat ook zijn eigendom is.

De politie en ook de club hebben tot nog toe geen officiële mededelingen gedaan over hoeveel mensen in de helikopter zaten en wie precies. Reuters noemde een dochter van de zakenman, twee piloten en een vijfde onbekende persoon.

Een dag na de ramp kwamen rouwende supporters bij het stadion bijeen. Ze legden onder meer bloemen neer bij het complex. Alle wedstrijden van de club op zondag werden uitgesteld. Over het bekerduel van de hoofdmacht dinsdag thuis tegen Southampton (League Cup) is nog geen beslissing genomen.

Srivaddhanaprabha, die zijn geld verdiende in de detailhandel, is volgens het blad Forbes een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar (zo'n 4,38 miljard euro). Hij kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwacht de titel in de Premier League.