Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was zondagmiddag boos op Jeremiah St. Juste. Door de vroege rode kaart van de verdediger waren de Rotterdammers kansloos in de Klassieker tegen Ajax (3-0).

Van Bronckhorst zei tegen FOX Sports dat hij maandag met de verdediger gaat praten over zijn rode kaart. "Ik ben boos op St Juste. Je kan niet in topwedstrijden met tien man komen te staan, dat mag je niet overkomen."

Na vijf minuten werd St. Juste van het veld gestuurd, nadat hij hard doorging op de benen van Nicolás Tagliafico. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf in eerste instantie geel, maar nadat hij op aangeven van de videoscheidsrechter de beelden had bekeken, maakte hij er direct rood van.

Van Bronckhorst had zijn spelers opgedragen om agressief aan de Klassieker te beginnen. "Gezonde agressie en passie heb je nodig om deze wedstrijden te winnen", zei de trainer. "Maar je moet ook met verstand spelen."

In de eerste minuten zette Feyenoord veel druk op Ajax om het de Amsterdammers zo moeilijk mogelijk te maken. "We hadden de wedstrijd onder controle. Er was niks aan de hand, tot aan de rode kaart", zei Van Bronckhorst.

"Dan weet je dat het daarna tegenhouden wordt", zei de coach, die wel tevreden was over zijn andere veldspelers. "Het team was heel sterk in balbezit. Ook in de tweede helft stonden we er, maar de rode kaart kost ons de wedstrijd."

Clasie vindt dat Feyenoord te agressief begon

Jordy Clasie, die na de wissel van Robin van Persie in de rust de aanvoerder van de Rotterdammers werd, gaf bij FOX Sports toe dat zijn ploeg wellicht iets te scherp startte in de ArenA. "We hadden afgesproken om agressief te beginnen, maar dit was misschien te agressief", zei hij.

"De eerste drie overtredingen leverden twee gele kaarten en een rode op", keek Clasie terug. Behalve de rode kaart voor St. Juste was er ook geel voor Jens Toornstra en Steven Berghuis.

Door de vroege rode kaart kon het tactisch plan van Feyenoord voor de Klassieker de prullenbak in. "Het was ons plan om zo lang mogelijk zo veel mogelijk druk te zetten. Maar met een man minder was het eigenlijk geen wedstrijd meer", zei Clasie.

Door de nederlaag heeft Feyenoord vijf punten achterstand op nummer twee Ajax en tien op koploper PSV.

Bekijk de stand en uitslagen in de Eredivisie