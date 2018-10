Manchester United heeft zondag in de Premier League een benauwde 2-1-overwinning op Everton geboekt. Eerder op de dag maakte Crystal Palace met een 2-2-gelijkspel een einde aan de zegereeks van Arsenal en haalde Chelsea met 0-4 uit bij Burnley.

Op Old Trafford kwam Manchester United halverwege de eerste helft op voorsprong tegen Everton. Nadat Anthony Martial in het zestienmetergebied naar de grond ging, werd de penalty van Paul Pogba in eerste instantie gekeerd door Jordan Pickford. In de rebound schoot de Fransman wel raak.

Twee minuten na rust zorgde Anthony Martial voor de tweede treffer van United. De Fransman krulde de bal van net buiten het strafschopgebied prachtig in de verre hoek.

United leek zonder problemen op weg naar de overwinning, maar een klein kwartier voor tijd bracht Everton de spanning terug. Gylfi Sigurdsson benutte een penalty na een overtreding van Chris Smalling op Richarlison. Verder dan 2-1 kwamen de bezoekers niet.

Door de overwinning passeert United Everton op de ranglijst. De ploeg van manager José Mourinho neemt met zeventien punten de achtste plek in en de 'Toffees' staan met vijftien punten één plaats lager.

Crystal Palace houdt Arsenal van achtste zege op rij af

Crystal Palace kwam op slag van rust op voorsprong tegen Arsenal door een penalty van Luka Milivojevic. De bal ging op de stip na een overtreding van Shkodran Mustafi op Cheikhou Kouyaté.

In de tweede helft bogen de 'Gunners' de achterstand in een tijdsbestek van vijf minuten om in een voorsprong. Granit Xhaka zorgde zes minuten na rust uit een schitterende vrije trap voor de gelijkmaker.

Kort daarna bracht Pierre-Emerick Aubameyang zijn ploeg op voorsprong door van dichtbij binnen te tikken (1-2). Voorafgaand aan die tweede treffer leek Alexandre Lacazette hands te maken.

Arsenal leek op weg naar de achtste competitiezege op rij en de twaalfde opeenvolgende overwinning in alle competities, maar zeven minuten voor tijd kreeg Crystal Palace opnieuw een strafschop nadat Wilfried Zaha over het been van Xhaka ging. Dat buitenkansje werd benut door Milivojevic.

Door het gelijkspel staat Arsenal nu vierde in de Premier League met 22 punten uit tien wedstrijden. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt vier punten. De 'Reds' wonnen zaterdag met 4-1 van Cardiff City.

Chelsea breidt ongeslagen reeks verder uit

Op Turf Moor opende Álvaro Morata halverwege de eerste helft de score voor Chelsea tegen Burnley. De Spanjaard schoof de bal op aangeven van Ross Barkley langs keeper Joe Hart. Na een klein uur maakte Barkley zelf de 0-2 via een afstandsschot.

Willian breidde vijf minuten later de marge verder uit met een schot van net buiten de zestien. In de extra tijd bepaalde Ruben Loftus-Cheek van dichtbij de eindstand. Door de zege is Chelsea al tien competitieduels op rij ongeslagen.

Chelsea bezet met 24 punten de tweede plaats. De 'Blues' kunnen nog ingehaald worden door Manchester City of Tottenham Hotspur. Die twee ploegen treffen elkaar maandagavond op White Hart Lane.

