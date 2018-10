Ajax heeft zondag de 185e Klassieker tegen Feyenoord gewonnen. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA eenvoudig met 3-0 te sterk voor de Rotterdammers, die al na vijf minuten met tien man verder moesten door een rode kaart van Jeremiah St. Juste.

Ajax profiteerde in een weinig hoogstaande wedstrijd optimaal van het numerieke voordeel door een eigen doelpunt van de blunderende Feyenoord-keeper Justin Bijlow (22e minuut), een treffer van Hakim Ziyech (41e minuut) en een goal van Dusan Tadic (80e minuut).

St. Juste leek voor zijn harde charge op Nicolás Tagliafico aanvankelijk weg te komen met een gele kaart, maar scheidsrechter Björn Kuipers werd vanuit Zeist gecorrigeerd door videoscheidsrechter Danny Makkelie en deelde alsnog rood uit.

Ajax verkleinde door de zege de achterstand op koploper PSV weer tot vijf punten. De Eindhovenaren wonnen zaterdag op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen ternauwernood met 1-2 door een late treffer van Denzel Dumfries.

Feyenoord heeft na tien speelrondes al tien punten minder dan het nog foutloze PSV en moet zich voorlopig richten op de derde plaats in de Eredivisie.

Dramatische start voor Feyenoord in ArenA

Feyenoord begon opvallend met Robin van Persie en Nicolai Jörgensen aan de linkerkant in een 4-3-3-formatie. Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde Ajax verrassen en opjagen, maar die plannen konden al na vijf minuten de prullenbak in door de rode kaart voor St. Juste.

De rechtsback speelde de bal halverwege de helft van Ajax te ver voor zich uit en haalde vervolgens hard door op Tagliafico. Arbiter Kuipers deed de onbezonnen actie eerst af met een gele kaart, maar gaf na het bekijken van de videobeelden alsnog rood.

Ajax had vanaf dat moment het initiatief en kreeg in de eerste twintig minuten ook voldoende kansen, maar die waren niet besteed aan Lasse Schöne (schot gekeerd door Bijlow) en tot twee keer toe Ziyech (schot naast en vrije trap van de lijn gehaald door Eric Botteghin).

Twee minuten later was het wel raak voor Ajax, maar daar had de ploeg van coach Erik ten Hag wel de hulp van Bijlow voor nodig. De doelman, die deze week zijn contract bij Feyenoord verlengde tot de zomer van 2023, liet een rollertje van Frenkie de Jong zomaar door zijn benen glippen en duwde de bal tot overmaat van ramp vervolgens zelf over de doellijn.

Kasper Dolberg raakte de arm van de keeper vlak voordat de bal over de lijn rolde, maar Kuipers en de VAR vonden dat contact niet zwaar genoeg om de treffer af te keuren.

Ajax gemakzuchtig na openingstreffer

Ajax nam daarna gek genoeg wat gas terug, wat Feyenoord de gelegenheid gaf om af en toe aan aanvallen te denken, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers niet.

Ajax zette pas vlak voor rust weer even aan, maar dat leverde wel gelijk de 2-0 op. Ziyech passeerde simpel linksback Calvin Verdonk, trok naar binnen en zag zijn uithaal zomaar in de verre hoek belanden omdat Bijlow verrast was door een slim overstapje van Donny van de Beek.

De wedstrijd was daarmee wel beslist en dat kwam de amusementswaarde zeker niet ten goede. Ajax hoefde niet meer zo nodig en Feyenoord kon niet, al kregen de Rotterdammers via Steven Berghuis (schot gepakt door André Onana) en Botteghin (kopbal over) wel twee goede mogelijkheden.

Ten Hag trachtte in de tweede helft met het inbrengen van David Neres en Klaas-Jan Huntelaar nog wat schwung in zijn elftal te krijgen, maar het ietwat morrende thuispubliek kreeg alleen nog afgekeurde goals van Neres en Noussair Mazraoui en een geldige treffer van Tadic (kopbal op aangeven van Neres) te zien.

