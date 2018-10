Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste heeft zondag de vroegste rode kaart ooit gekregen in een Klassieker in de Eredivisie tussen Ajax en Feyenoord.

St. Juste kwam met gestrekt been in op Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico. De Feyenoorder kreeg in eerste instantie geel van scheidsrechter Björn Kuipers, maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd St. Juste alsnog met direct rood van het veld gestuurd.

Feyenoord speelt daardoor zeker 85 minuten met tien man tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Het is de tweede keer ooit dat er een directe rode kaart valt in de eerste helft van een Eredivisie-Klassieker. Feyenoorder Stefan Babovic had de primeur in november 2009. De 31-jarige Serviër werd na 43 minuten van het veld gestuurd. Het duel in de ArenA eindigde toen in een 5-1-overwinning voor Ajax.

De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord is om 14.30 uur begonnen.