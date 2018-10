Oud-voetballer en voormalig bondscoach Glenn Hoddle verkeert in ernstige toestand in het ziekenhuis nadat hij zaterdag werd getroffen door een hartaanval.

Hoddle, die zaterdag zijn 61e verjaardag vierde, werd onwel toen hij in de studio van BT Sport was, het televisiekanaal waarvoor hij als analyticus werkt. De Brit werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De uitzending werd geannuleerd.

"Glenn reageert goed op zijn behandelingen", meldt een woordvoerder van Hoddle zondag in een verklaring. "De doktoren hebben geadviseerd dat rust nu het belangrijkste is voor Glenn. Daarom heeft zijn familie het verzoek herhaald dat zijn privacy wordt gerespecteerd in deze periode."

De familie is volgens de woordvoerder "dankbaar voor iedereen in de voetbalfamilie - en daarbuiten - die vriendelijke berichten heeft gestuurd".

Hoddle kwam tot 53 interlands voor Engeland

Hoddle kwam tijdens zijn actieve loopbaan uit voor Tottenham Hotspur (1975-1987), AS Monaco (1987-1991), Swindon Town (1991-1993) en Chelsea (1993-1995). De oud-middenvelder kwam tot 53 interlands. Hij wordt beschouwd als een van de beste Britse spelers van zijn generatie.

De inwoner van Hayes was van 1996 tot 1999 bondscoach van Engeland, waarmee hij op het WK van 1998 in Frankrijk in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Argentinië.

Hoddle werd in februari 1999 door de Engelse voetbalbond FA uit zijn functie gezet, omdat hij had gezegd dat gehandicapten hun handicap hebben gekregen vanwege fouten in een vorig leven.