Vitesse heeft zondag goede zaken gedaan in de subtop van de Eredivisie. De ploeg van trainer Leonid Slutsky won voor eigen publiek met 2-1 van laagvlieger Fortuna Sittard.

Maikel van der Werff kopte Vitesse na twaalf minuten op voorsprong in de GelreDome en André Vidigal werkte vlak voor rust de gelijkmaker binnen. Dankzij een omhaal van Matús Bero in de 66e minuut trok Vitesse alsnog aan het langste eind.

Door de nipte overwinning neemt Vitesse in ieder geval voor even de vijfde plek in de Eredivisie over van VVV-Venlo, dat vrijdagavond twee punten morste op bezoek bij FC Emmen (1-1).

De Arnhemmers hebben nu vijftien punten uit tien wedstrijden, vijf minder dan nummer vier Heracles Almelo en drie meer dan AZ en FC Utrecht. De Alkmaarders spelen om 16.45 uur nog tegen sc Heerenveen en de Domstedelingen gaan op bezoek bij Willem II (aftrap 14.30 uur).

Fortuna blijft door het vierde verlies dit seizoen op tien punten steken, goed voor de veertiende positie.

Van der Werff breekt ban in Arnhem

De Limburgers hadden aanvankelijk weinig te vertellen in Arnhem, want de thuisploeg domineerde en kreeg direct enkele kansen. Bero schoot na twee minuten over en vlak daarna werkte Bryan Linssen de bal naast na goed voorbereidend werk van Navarone Foor.

Na twaalf minuten moest Fortuna alsnog capituleren. Aanvoerder Maikel van der Werff - die na 40 minuten geblesseerd het veld verliet - stond op de goede plek om een voorzet op maat van Foor binnen te koppen. Hoewel het initiatief daarmee bij de bezoekers kwam te liggen, veranderde er niets aan het spelbeeld.

De mogelijkheden waren voor het dominante Vitesse en Fortuna liet zich zelden voor het vijandelijke doel zien, al viel in de blessuretijd van de eerste helft alsnog uit het niets de gelijkmaker. Vidigal kreeg de bal via de hand van Vitesse-verdediger Max Clark voor zijn voeten en schoot de bal achter keeper Eduardo in het doel.

In de tweede helft waren de kansen op één hand te tellen, al had het thuispubliek in de 66e minuut alsnog reden tot juichen. Fortuna kreeg de bal niet uit het strafschopgebied, waarna middenvelder Bero doelman Alexei Koselev kansloos liet met een omhaal. Fortuna kreeg in de laatste minuut nog een kans via Lazaros Lamprou, maar zijn schot belandde naast.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie