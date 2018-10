Ajax begint zondag gewoon met André Onana in de basis aan De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord. De doelman was lange tijd een twijfelgeval, maar is fit genoeg bevonden om in actie te kunnen komen. Bij de bezoekers start Jens Toornstra op een versterkt middenveld.

Onana kreeg afgelopen dinsdag in de met 1-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Benfica een tik op zijn toch al gekwetste schouder en trainde de afgelopen dagen (uit voorzorg) apart van de groep bij Ajax.

Opvallend genoeg nemen voor de zekerheid wel twee keepers (Kostas Lamprou en Dominik Kotarski) plaats op de bank, voor het geval Onana zich vroegtijdig moet laten wisselen.

Ajax begint met dezelfde namen als tegen Benfica, wat betekent dat Donny van de Beek en Kasper Dolberg aan de aftrap verschijnen en David Neres en Klaas-Jan Huntelaar genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

Feyenoord stapt zoals al werd verwacht eenmalig af van de gebruikelijke 4-3-3-formatie. Trainer Giovanni van Bronckhorst kiest voor het treffen met de aartsrivaal voor een 4-4-2.

Toornstra versterkt het middenveld, Sam Larsson verhuist naar de bank en op de linksbackpositie krijgt Calvin Verdonk net als vorige week in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle de voorkeur boven Tyrell Malacia.

Ajax en Feyenoord jagen op koploper PSV

Ajax en Feyenoord moeten winnen om niet verder achterop te raken bij koploper PSV. De Amsterdammers en de Rotterdammers hebben al respectievelijk acht en tien punten achterstand op de nog foutloze Eindhovenaren.

PSV boekte zaterdag op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen zijn tiende opeenvolgende zege door een fraai doelpunt van rechtsback Denzel Dumfries pas vier minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd: 1-2.

Ajax-Feyenoord vangt zondag om 14.30 uur aan in de uitverkochte ArenA en staat net als de editie van vorig seizoen, die in 2-0 eindigde, onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Danny Makkelie fungeert als videoscheidsrechter.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Dolberg, Tadic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St Juste, Botteghin, Van der Heijden, Verdonk; Toornstra, Clasie, Vilhena, Berghuis; Jorgensen, Van Persie.

