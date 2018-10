Eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha van voetbalclub Leicester City zat volgens BBC News in de bij het stadion neergestorte helikopter. De Britse omroep beroept zich op bronnen nabij de familie van de Thaise miljardair.

De helikopter stortte zaterdag neer op een parkeerplaats bij het stadion van de club en vatte vlam. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over mogelijke slachtoffers.

Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de dochter van Vichai, twee piloten en een onbekende vijfde persoon naast Vichai in de helikopter zaten.

Vichai, die zijn geld verdiende in de detailhandel, is volgens het blad Forbes een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar (zo'n 4,38 miljard euro).

De 61-jarige miljardair is de oprichter van winkelketen King Power. Hij wordt na elke thuiswedstrijd van Leicester City met zijn helikopter opgehaald vanaf het veld.

Volgens getuigen was de helikopter opgestegen vanaf het veld en stortte het toestel op het parkeerterrein neer nadat de helikopter het stadion had verlaten. Het King Power Stadium werd direct ontruimd vanwege de brand die de crash veroorzaakte. De brand kon snel worden geblust door de brandweer.

'Vicevoorzitter zat niet in helikopter'

Volgens Sky Sports zaten vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van de eigenaar, en directeur Jon Rudkin niet in de helikopter.

Leicester City stelt in een korte verklaring volledig mee te werken aan het onderzoek dat gaande is. "Een uitgebreidere verklaring komt zodra alle informatie duidelijk is", aldus een woordvoerder.

De club besloot om de wedstrijd van het vrouwenteam van Leicester City tegen Manchester United, die voor zondag gepland stond, niet door te laten gaan vanwege het ongeluk.

Vichai kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwacht de titel in de Premier League.

Het ongeluk gebeurde na de wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United, die in 1-1 eindigde. Leicester bezet momenteel de twaalfde plek in de Premier League.

Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha. (Foto: AFP)