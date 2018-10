Hoewel PSV zaterdag ook bij FC Groningen (1-2) foutloos bleef in de Eredivisie, hield Mark van Bommel gemengde gevoelens over aan het duel. De coach stoorde zich aan het spel van zijn ploeg in de eerste helft.

"We gingen opbouwen op een manier waarop we dat nog nooit gedaan hebben. Daarmee hielpen we Groningen in de wedstrijd. Dat deden we heel slecht en daar was ik echt kwaad over. Dat hadden we niet afgesproken", aldus Van Bommel tegen FOX Sports.

"Het was de eerste keer dat ik tijdens de rust anders was dan normaal. Het was ook de eerste keer dat we tegenslag hadden en dat het niet liep. Daar waren we zelf schuldig aan."

Volgens Van Bommel was zijn ploeg enigszins onder de indruk van FC Groningen, dat fel aan de wedstrijd begon en fysiek speelde. De trainer zag zijn ploeg andere dingen doen dan normaal.

"Ik heb gezegd: dit kan niet. We gaven de tegenstander het gevoel dat er iets te halen viel. We lieten ballen onnodig stuiteren en namen ballen verkeerd aan. Dat had ook met concentratie te maken."

De Jong: 'Dit kwam van heel ver'

Aanvoerder Luuk de Jong sprak woorden van gelijke strekking. De aanvoerder zag net als Van Bommel dat PSV het zwaar had in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

"Dit kwam van heel ver. Het was zeker niet goed. In de eerste helft waren we tot het doelpunt van Groningen onszelf niet", vertelde de spits, die niet scoorde en in de tweede helft twee behoorlijke kansen miste.

"Na de openingstreffer reageerden we een beetje, werden we wakker en maakten we gelukkig voor rust nog 1-1. Bij 1-0 was Groningen met heel veel vertrouwen de kleedkamer uitgekomen."

Ook De Jong merkte dat afspraken niet werden nagekomen bij PSV. "We namen soms te veel risico en stonden te ver uit elkaar. Daardoor kon Groningen makkelijker druk zetten. Duels gingen verloren en dat mag gewoon niet. We hebben het hier vaak moeilijk gehad, dus ik ben wel heel blij met de drie punten."

PSV heeft dankzij de zege in Groningen acht punten voorsprong op Ajax en tien op Feyenoord. Die clubs treffen elkaar zondag in de Johan Cruijff ArenA.

