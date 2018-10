Heracles Almelo is er zaterdag niet in geslaagd de derde plek in de Eredivisie te pakken. De ploeg van trainer Frank Wormuth speelde bij PEC Zwolle met 1-1 gelijk.

Bij een zege was de ploeg uit Twente op de ranglijst voorbij Feyenoord gegaan. Heracles is nu vierde met evenveel punten als de Rotterdammers. Die spelen zondag in de Johan Cruijff ArenA nog tegen Ajax, dat tweede is met twee punten meer dan beide ploegen.

Adrian Dalmau opende namens Heracles al na een kwartier de score tegen PEC. Een kleine twintig minuten voor tijd bezorgde Mike van Duinen de thuisploeg alsnog een punt.

PEC Zwolle blijft door het gelijkspel in de middenmoot staan. De formatie van trainer John van 't Schip heeft elf punten uit tien duels. Nummer zes AZ heeft slechts één punt meer, maar wel een duel tegoed.

Heracles tegen verhouding in op 0-1

PEC begon het duel goed en was zeker in de eerste tien minteun de bovenliggende partij. Via Zian Flemming kreeg de formatie ook een goede kans op de 1-0, maar zijn kopbal was een prooi voor doelman Janis Blaswich.

Tegen de verhouding in kwam Heracles in de zeventiende minuut op 0-1. Een vrije trap van grote afstand van Bradley Kuwas belandde op de lat, waarna Dalmau er als de kippen bij was om de rebound binnen te koppen.

Via wederom Flemming kreeg PEC vlak voor de rust een nieuwe kans op een treffer, maar de poging van de middenvelder werd op wonderbaarlijke wijze gekeerd door Blaswich.

Van Duinen bezorgt zijn ploeg punt

PEC ging na de hervatting opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Younes Namli was daar halverwege de tweede helft dicht bij, maar zijn schot ging net voorlangs.

Enkele minuten later was het via Van Duinen toch raak. De spits dook na een voorzet van de rechterkant voor zijn man en tikte de bal van dichtbij voorbij Blaswich. Die Duitser was vlak daarna opnieuw geklopt, maar de poging van Darryl Lachman belandde op de lat.

Ook daarna was het vooral PEC dat kansen op de zege kreeg. Zo schoot Flemming in kansrijke positie op een tegenstander en ging een kopbal van Thomas Lam net naast, waardoor het bij 1-1 bleef.

