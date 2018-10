De helikopter van de eigenaar van Leicester City is zaterdag vlak bij het stadion van de club neergestort. Of Vichai Srivaddhanaprabha aan boord was, is nog niet officieel bekendgemaakt.

BBC News meldt op basis van een bron bij de familie dat de Thaise zakenman in de helikopter zat.

Het King Power Stadium werd direct ontruimd vanwege de brand die de crash veroorzaakte. De brand kon snel worden geblust door de brandweer.

Volgens Sky Sports zaten vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van de eigenaar, en directeur Jon Rudkin in ieder geval niet in de helikopter.

Leicester City stelt in een korte verklaring volledig mee te werken aan het onderzoek dat gaande is. "Een uitgebreidere verklaring komt zodra alle informatie duidelijk is", aldus een woordvoerder. Gokbedrijf King Power zegt zondag met een verklaring te komen.

Eigenaar wordt na ieder duel opgehaald met helikopter

Vichai Srivaddhanaprabha is een Thaise miljardair van 61 jaar die King Power heeft opgericht. Hij wordt na elke thuiswedstrijd van Leicester City met zijn helikopter opgehaald vanaf het veld.

Volgens getuigen was de helikopter opgestegen vanaf het veld en stortte het toestel op het parkeerterrein neer nadat het stadion was verlaten.

Het ongeluk gebeurde na de wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United, die in 1-1 eindigde. Leicester, dat in 2016 zeer verrassend kampioen van Engeland werd, bezet momenteel de twaalfde plek in de Premier League.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!