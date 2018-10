PSV is zaterdag ontsnapt aan het eerste puntenverlies van dit seizoen in de Eredivisie. De Eindhovenaren wonnen op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen ternauwernood met 1-2.

PSV leek lange tijd op een 1-1-gelijkspel af te stevenen, maar Denzel Dumfries maakte in de 86e minuut na een indrukwekkende rush vanaf eigen helft het winnende doelpunt.

De ploeg van trainer Mark van Bommel was in de eerste helft op achterstand gekomen door een benutte strafschop van Samir Memisevic, maar kwam alweer snel langszij via Donyell Malen.

Dankzij de overwinning in het Hitachi Capital Mobility Stadion is de voorsprong van PSV op naaste achtervolger Ajax acht punten en op nummer drie Feyenoord zelfs tien punten.

De regerend landskampioen loopt sowieso op een van hen uit omdat de Amsterdammers en Rotterdammers zondag om 14.30 uur tegenover elkaar staan in de Johan Cruijff ArenA.

PSV oogt niet helemaal fris

PSV begon moeizaam aan het uitduel met Groningen. De ploeg van Van Bommel oogde niet helemaal fris en mocht van geluk spreken dat de schade bij rust beperkt bleef, want de thuisclub was opvallend genoeg het gevaarlijkste van de twee.

Mateo Cassierra leek na een half uur voor de 1-0 te zorgen, maar de kopbal van de huurling van Ajax werd van de doellijn gehaald door Dumfries.

Een kleine tien minuten later viel de openingstreffer alsnog, omdat Memisevic een strafschop mocht nemen nadat Julian Chabot bij een hoekschop onderuit werd getrokken door Luuk de Jong. De Bosniër faalde niet vanaf elf meter.

Die tegenslag had PSV blijkbaar nodig, want de bezoekers waren vanaf dat moment eindelijk bij de les en dat resulteerde ook al heel snel in de 1-1. Malen, die net als afgelopen woensdag tegen Tottenham Hotspur in de Champions League (2-2) de geblesseerde Steven Bergwijn verving, tikte uit een voorzet van Dumfries van dichtbij binnen.

De Jong mist kansen op 1-2

PSV trok die lijn in de openingsfase van de tweede helft door en had daarin ook op voorsprong moeten komen, maar het vizier van De Jong stond niet op scherp.

De ongelukkig spelende aanvoerder schoot eerst oog in oog met doelman Sergio Padt slordig over en zag daarna zijn kopbal knap gekeerd worden door diezelfde Padt.

In het laatste gedeelte van de wedstrijd zakte PSV toch weer naar een bedenkelijk niveau en kwamen de Eindhovenaren zelfs nog een paar keer goed weg omdat Cassierra tot twee keer toe niet de juiste keuze maakte.

PSV zette in de absolute slotfase nog één keer aan en nadat Hirving Lozano al had verzuimd de 1-2 te maken, was Dumfries daar met zijn loopvermogen alsnog verantwoordelijk voor.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de stand en het progamma in de Eredivisie