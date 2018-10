De Graafschap heeft zaterdag belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. De Doetinchemmers waren in eigen huis veel te sterk voor Excelsior: 4-1. Eerder op de avond eindigde ADO Den Haag-NAC Breda in een gelijkspel (1-1), waarmee beide ploegen weinig opschoten.

Halverwege was het nog gelijk bij De Graafschap-Excelsior. De thuisploeg nam de leiding via Daryl van Mieghem, maar IJslander Elías Már Ómarsson tekende de gelijkmaker aan.

In de tweede helft ging het echter helemaal mis voor Excelsior. Binnen tien minuten was het 3-1 dankzij Furdjel Narsingh en Youssef El Jebli en na iets meer dan een uur kreeg verdediger Jurgen Mattheij zijn tweede gele kaart.

Dat was de nekslag voor de Rotterdammers, die ook nog een treffer van Fabian Serrarens incasseerden. Excelsior hoeft zich ondanks de nederlaag geen zorgen te maken, want de ploeg van trainer Adrie Poldervaart is met twaalf punten uit tien duels nog altijd de nummer negen.

De Graafschap klom dankzij de derde zege van het seizoen naar de vijftiende plaats in de Eredivisie. De formatie van coach Henk de Jong heeft met tien punten aansluiting met de middenmoot.

Vroege goals bij ADO-NAC

Bij de confrontatie tussen ADO en NAC in Den Haag vielen beide doelpunten vroeg. In de twaalfde minuut scoorde Luka Ilic - nadat hij eerst de paal trof - namens NAC en vijf minuten later schoot Nasser El Khayati de thuisclub op gelijke hoogte.

De middenvelder van ADO maakte al zijn achtste doelpunt van het seizoen en mag zich daardoor weer gedeeld topscorer noemen in de Eredivisie. Ook PSV'ers Luuk de Jong en Hirving Lozano en Heracles Almelo-aanvaller Kristoffer Peterson staan op acht goals.

NAC mocht het meest blij zijn met het gelijkspel, want de beste kansen waren voor ADO en met name voor sterspeler El Khayati. De spelmaker zag voor rust NAC-keeper Benjamin van Leer knap redden op een goed schot en trof in de tweede helft net als ploeggenoot Lex Immers de lat.

Zowel ADO als NAC snakt naar een overwinning en schiet dus weinig op met het punt. De Hagenaars wonnen slechts één van de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie en NAC won al acht duels niet.

Het ADO van trainer Alfons Groenendijk had bij winst aansluiting met de subtop, maar blijft steken op de tiende plek met twaalf punten. Coach Mitchell van der Gaag speelde met NAC vorige week al gelijk in de derby tegen Willem II (2-2) en bezet met vier punten nog altijd de voorlaatste plek in de Eredivisie.

