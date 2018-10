Memphis Depay heeft zaterdag met een goal en een assist weer de aandacht op zich gevestigd bij Olympique Lyon. In Italië was er opnieuw een overwinning voor Hans Hateboer en Marten de Roon met Atalanta Bergamo.

De 24-jarige Memphis begon in het gewonnen uitduel met Angers (1-2) in de Ligue 1 op de bank, maar viel in de 55e minuut in en was binnen tien minuten de aangever bij het openingsdoelpunt van Houssem Aouar.

Enkele minuten voor tijd was de Oranje-international zelf verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van Lyon. Snel daarna deed Cristian López iets terug namens de thuisclub, maar verder kwam het niet.

Memphis is ondanks zijn sterke vorige seizoen niet altijd zeker van een basisplaats bij Lyon, maar liet zich in zijn laatste wedstrijden nadrukkelijk zien. Onlangs scoorde hij al tegen Nîmes (competitie) en Hoffenheim (Champions League).

Dankzij de zege in Angers handhaaft Lyon, waar Kenny Tete op de bank bleef, zich tussen de ploegen achter de ongenaakbare Paris Saint-Germain. De Parijse koploper (30 punten), Lille (22), Lyon (20), Montpellier en Olympique Marseille (allebei 19) vormen de top vijf in Frankrijk.

Eenvoudige middag Hateboer en De Roon

In de Serie A lijken internationals Hateboer en De Roon de weg omhoog te hebben gevonden met Atalanta, dat zeer moeizaam aan het seizoen was begonnen. Vorig weekend werd Chievo al met 1-5 opzijgezet en nu was er ook een zege op Parma: 3-0.

Hateboer en De Roon speelden allebei de hele wedstrijd en kwamen met hun ploeg na rust op voorsprong door een eigen doelpunt. José Luis Palomino en Gianluca Mancini voerden de score verder op.

Atalanta is na tien wedstrijden met twaalf punten terug te vinden op de twaalfde plek in de competitie. Veel concurrenten komen later nog wel in actie. Bovenin leidt Juventus met 25 punten, voor Napoli (21), Internazionale (19) en Lazio (18).

Juventus komt later op zaterdag als eerste van de topclubs in actie in de tiende speelronde. De 'Oude Dame' gaat vanaf 18.00 uur op bezoek bij laagvlieger Empoli.

