De Graafschap-Excelsior ·

51' GOAL De Graafschap! 2-1



De Graafschap komt wederom op voorsprong tegen Excelsior. Nu is het Furdjel Narsingh die scoort door naar binnen te trekken en met links doeltreffend uit te halen. De buitenspeler staat pas een paar minuten in het veld, want hij is in de rust ingevallen voor Frank Olijve.