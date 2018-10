Wout Weghorst heeft zaterdag met de openingstreffer bijgedragen aan een zege van VfL Wolfsburg bij Fortuna Düsseldorf (0-3). Bayern München won ondanks een goal van Jean-Paul Boëtius met 1-2 bij FSV Mainz en liep daarmee in op Borussia Dortmund, dat punten liet liggen.

Weghorst, afgelopen zomer overgekomen van AZ, scoorde bij Düsseldorf-Wolfsburg in de 41e minuut uit een strafschop. Het was zijn vierde treffer in zijn negende wedstrijd namens Wolfsburg. Josip Brekalo en Daniel Ginczek bepaalden in de slotfase de eindstand.

Het wisselvallige Wolfsburg kon de zege op de hekkensluiter goed gebruiken. De 'Wölfe' bezetten de tiende plaats met twaalf punten uit negen duels.

Oud-Feyenoorder Boëtius leek Mainz in eigen huis met zijn eerste goal in Duitse dienst aan een goed resultaat te helpen tegen Bayern. De aanvaller tikte vlak na rust van dichtbij binnen en zorgde daarmee voor de gelijkmaker, want Leon Goretzka had de bezoekers in de eerste helft aan de leiding gebracht.

Het laatste woord was echter aan Bayern, waar de geschorste Arjen Robben ontbrak. Na iets meer dan een uur zorgde Thiago ervoor dat de achterstand op koploper Borussia Dortmund van vier naar twee punten slonk.

Dortmund geeft zege weg tegen Hertha

In eigen huis verslikte Dortmund zich namelijk in Hertha BSC, waar Karim Rekik centraal in de defensie stond, Javairo Dilrosun inviel en Derrick Luckassen op de bank bleef: 2-2. Voormalig Feyenoord-aanvaller Salomon Kalou voorkwam vlak voor tijd met een penalty een zege van 'BVB'.

Binnen een half uur zette Jadon Sancho Dortmund nog wel op 1-0, waarna Kalou nog voor rust de gelijkmaker aantekende. In de tweede helft scoorde de achttienjarige Sancho opnieuw, maar pakte Hertha verdiend een punt dankzij Kalou.

Dortmond is onder trainer Lucien Favre nog wel zonder nederlaag in de Bundesliga en leidt met 21 punten. Bayern (19), Borussia Mönchengladbach en Werder Bremen (allebei 17) volgen. Het Bremen van Davy Klaassen speelt zondag nog.

Jeffrey Gouweleeuw beleefde net als landgenoot Weghorst een mooie middag, want met FC Augsburg won hij de uitwedstrijd tegen Hannover 96 met 1-2. Alfred Finnbogason (ex-Heerenveen) maakte het tweede doelpunt voor de bezoekers.

Augsburg komt door de overwinning net als Wolfsburg op twaalf punten, maar blijft de club van Weghorst op doelsaldo voor. Voor Hannover (zestiende met zes punten) zijn er zorgen.

