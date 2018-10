Glenn Hoddle is zaterdag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De voormalig bondscoach van Engeland werd niet goed toen hij in de studio zat bij BT Sport, het televisiekanaal waar hij voor werkt als analyticus.

Verschillende Engelse media, waaronder BBC News, Sky Sports en The Guardian, melden dat de situatie ernstig is. Hoddle werd onwel op zijn verjaardag. Hij werd zaterdag 61 jaar.

"De gedachten van iedereen hier zijn nu bij jou, Glenn. Veel sterkte", schrijft presentator Jake Humphrey op Twitter.

Hoddle kwam als voetballer uit voor Tottenham Hotspur (1975-1987), AS Monaco (1987-1991), Swindon Town (1991-1993) en Chelsea (1993-1995). De oud-middenvelder kwam tot 53 interlands.

De inwoner van Hayes had van 1996 tot 1999 de nationale ploeg als bondscoach onder zijn hoede, waarmee hij op het WK van 1998 in Frankrijk in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Argentinië.

Hoddle werd in februari 1999 door de Engelse voetbalbond FA uit zijn functie gezet, omdat hij had gezegd dat gehandicapten hun handicap hebben gekregen vanwege fouten in een vorig leven.