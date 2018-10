Bij Sparta Rotterdam was er vrijdag voldoende reden tot juichen na het veiligstellen van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie, maar trainer Henk Fraser en zijn spelers waken voor te veel euforie. Voor de degradant telt namelijk alleen promotie naar de Eredivisie.

"Voor onze ambities hebben we eigenlijk niet zo veel aan die periode, maar het is wel leuk om van iedere gelegenheid voor een feestje gebruik te maken", vatte aanvaller Thomas Verhaar in gesprek met FOX Sports de stemming op Het Kasteel samen.

Sparta rekende voor eigen publiek, weliswaar moeizaam, met Telstar af: 3-2. Door de zwaarbevochten zege in de negende en laatste wedstrijd van de eerste periode - de eerste twee duels van de competitie telden niet mee in die stand - kwamen de Rotterdammers uit op 21 punten, en dat bleek genoeg voor de periodetitel.

"Er is nou eenmaal afgesproken dat er een miniprijsje is na een bepaalde periode. Daar moet je gewoon voor gaan. Nou, dat hebben we gedaan", stelde coach Fraser tevreden vast. "Je bent nu verzekerd van de play-offs, dus je kunt je nu vooral focussen op het kampioenschap. Dat zou een bepaalde vrijheid in het hoofd moeten geven."

Aanvoerder Lars Veldwijk, goed voor twee goals tegen Telstar, was ook blij met het succesje in Spangen, maar plaatste het wel direct in perspectief. "Het is een lekker gevoel, maar ik kijk wel naar de eindklassering. Voor mij is er maar één ding: ik wil kampioen worden."

'Iedereen snakte na kloteseizoen naar succesje'

Desondanks was iedereen het erover eens dat de periodetitel aanleiding voor een feestje is. "Het is gewoon mooi dat we weer een keer iets te vieren hebben hier", aldus Verhaar, die met twee assists eindelijk weer eens belangrijk was voor Sparta.

"Vorig jaar was natuurlijk een ongelooflijk kloteseizoen en dit keer zijn de resultaten een stuk beter. Wel een divisie lager, maar ik denk dat iedereen wel een beetje snakte naar een succesje."

Dat vond ook Veldwijk: "Dit is wel een mooie prijs, en daar gaan we van genieten." Fraser sloot zich daarbij aan en was niet van plan zijn spelers een avondje uit te ontzeggen. "Ik denk dat je in de sport altijd en-en kunt doen, maar je moet er wel voor zorgen dat je op de juiste momenten kunt pieken."

Op de ranglijst staan de Rotterdammers niet bovenaan. Met 24 punten moet Sparta voorrang verlenen aan Go Ahead Eagles (26). Volgende week gaat de eersteperiodekampioen in Maastricht op bezoek bij middenmoter MVV.

