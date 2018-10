Sven-Göran Eriksson gaat zes maanden als bondscoach van het nationale elftal van de Filipijnen aan de slag. De zeventigjarige Zweed zal zijn nieuwe werkgever begin volgend jaar op de Azië Cup leiden.

"Veel ploegen en landen waren in hem geïnteresseerd. Maar wij hebben hem kunnen overtuigen dat hij hier een mooie erfenis kan achterlaten", vertelt de trotse directeur Dan Palami van de Filipijnse voetbalbond (PFF).

Eriksson is de opvolger van Terry Butcher, die begin augustus zijn taken neerlegde omdat er volgens hem een onvoldoende basis was om een topsportklimaat te creëren.

De 59-jarige Engelsman was toen pas amper twee maanden in dienst bij de PFF en had nog geen enkele interland geleid van de nummer 116 op de FIFA-wereldranglijst.

Eerder trainer van onder meer Manchester City

Eriksson zat zonder werk sinds zijn vertrek van vorig jaar bij de Chinese club Shenzhen, dat hij slechts één seizoen onder zijn hoede had.

De voormalig profvoetballer was eerder bondscoach van Engeland en trainer van topclubs als Manchester City, AS Roma, Lazio en Benfica.

De Filipijnen zijn bij de komende editie van de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten ingedeeld in een groep met Zuid-Korea, China en Kirgizië.

De twee beste landen uit de zes groepen plaatsen zich voor de achtste finales, evenals de vier beste nummers drie.