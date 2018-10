Ajax is zaterdag zonder André Onana aan de laatste groepstraining voor De Klassieker tegen Feyenoord begonnen. Volgens de Amsterdammers traint de doelman binnen in de aanloop naar de Eredivisie-topper van zondag tegen de aartsrivaal uit Rotterdam.

Onana kreeg dinsdag tijdens het gewonnen duel met Benfica (1-0) in de Champions League last van een schouder. De Kameroener liet zich uitvoerig behandelen op het veld, maar speelde de wedstrijd vervolgens 'gewoon' uit.

Na de knappe overwinning vertelde de 22-jarige Onana dat hij dit seizoen al vaker last heeft van zijn schouder. De keeper verwachtte zelf dat zijn deelname aan het duel met Feyenoord niet in gevaar was.

Het is nog niet bekend of hij daadwerkelijk in staat is om zondag te spelen. Als Onana toch niet fit genoeg blijkt, wordt zijn plek onder de lat normaal gesproken ingenomen door oud-Feyenoorder Kostas Lamprou.

Verder werkt Ajax-trainer Erik ten Hag met een nagenoeg fitte selectie naar de topper toe. Los van de langdurig geblesseerden Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Hassane Bandé ontbreekt zondag alleen Carel Eiting in de Johan Cruijff ArenA.

Tweede plek staat op spel in Klassieker

De traditioneel zwaarbeladen ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De winnaar mag zich na tien speelrondes de nummer twee van de Eredivisie noemen. De Amsterdammers verdedigen een voorsprong van twee punten ten opzichte van de rivaal uit Rotterdam (22 om 20).

Koploper PSV komt zaterdagavond al in actie. De Eindhovenaren, die nog foutloos zijn en op 27 punten staan, gaan om 19.45 uur op bezoek bij hekkensluiter FC Groningen.

