VVV-Venlo heeft vrijdag een punt gepakt bij FC Emmen: 1-1. De verrassende nummer vijf van de Eredivisie speelde ruim zeventig minuten met een man minder aan De Oude Meerdijk.

Peniel Mlapa zette VVV na een kwartier op voorsprong, maar vlak daarna kreeg Roel Janssen een rode kaart voor een stevige overtreding op Alexander Bannink.

FC Emmen maakte met een man meer in de 65e minuut de gelijkmaker via Stef Gronsveld, maar verder kwamen de Drenten niet.

VVV blijft met vijftien punten vijfde, al kunnen AZ, Vitesse, Excelsior en FC Utrecht dit weekend in punten gelijk komen met de Limburgers. FC Emmen staat vijftiende met negen punten.

Mlapa maakt voor tweede week op rij openingstreffer

FC Emmen wilde zich in eigen huis revancheren voor de pijnlijke 6-0-nederlaag van vorige week tegen koploper PSV, maar de ploeg van Dick Lukkien kwam tegen VVV al snel op achterstand.

Mlapa kopte in de vijftiende minuut raak uit een voorzet van Ralf Seuntjes, die nog werd doorgekopt door Patrick Joosten. De 27-jarige Duitser maakte vorige week ook de openingstreffer bij de 2-0-thuiszege op ADO Den Haag.

Amper drie minuten later was de Limburgse feestvreugde alweer voorbij. Linksback Janssen kreeg na tussenkomst van de videoscheidsrechter een rode kaart van arbiter Rob Dieperink voor gevaarlijk spel jegens Bannink, die hard geraakt werd in zijn kruis en niet verder kon.

VVV-trainer Maurice Steijn greep direct in na de snelste rode kaart van dit Eredivisie-seizoen en haalde aanvaller Joosten van het veld voor verdediger Chris Kum.

Desondanks werden de tien man van de bezoekers teruggedrongen in het restant van de eerste helft. De beste kans was voor Jafar Arias, maar de spits van FC Emmen kopte op de lat.

Gronsveld verzilvert eerste basisplaats van seizoen

Ook na rust was het vooral tegenhouden voor VVV. Invaller Reuven Niemeijer dacht in de 52e minuut te scoren, maar de goal van de middenvelder Emmen werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Ruim tien minuten later viel de verdiende gelijkmaker alsnog. Gronsveld, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond, ontving na een lange aanval een prima pass van Glenn Bijl en de rechtsback schoot de bal in de verre hoek achter keeper Lars Unnerstall.

Emmen ging in de laatste 25 minuten vol op jacht naar de eerste thuiszege van het seizoen, maar een schot van Caner Cavlan ging rakelings langs de paal en Arias kopte naast uit een voorzet van Anco Jansen.

