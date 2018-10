Sparta Rotterdam heeft vrijdagavond de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie veroverd. De ploeg van trainer Henk Fraser won voor eigen publiek met 3-2 van Telstar en hield zo FC Twente achter zich. Koploper Go Ahead Eagles versloeg SC Cambuur en NEC blameerde zich tegen TOP Oss.

Lars Veldwijk zette Sparta in een tijdsbestek van drie minuten met twee vrijwel identieke doelpunten op een 2-0-voorsprong tegen Telstar. De spits torende bij een corner van Thomas Verhaar in de 23e minuut boven de verdedigers en de uitgekomen Telstar-doelman Wesley Zonneveld uit en kopte zo de openingstreffer binnen.

Telstar bleek hardleers, want drie minuten later werd de 27-jarige Veldwijk opnieuw vrijgelaten bij een hoekschop. Ditmaal kopte hij de bal via een been van een Telstar-verdediger in het net. Wederom was Verhaar, die na een kwartier was ingevallen voor Bart Vriends, de aangever.

In de 54e minuut maakte Telstar uit het niets de aansluitingstreffer via Terell Ondaan en tien minuten later tekende Dylan Mertens met een schitterende volley ook voor de 2-2. Bij die stand greep Sparta virtueel naast de periodetitel, maar Halil Dervisoglu werkte in de 81e minuut de bevrijdende treffer binnen.

Door de zwaarbevochten zege in de negende en laatste wedstrijd van de eerste periode - de eerste twee duels van de competitie telden niet mee in die stand - eindigt Sparta op 21 punten en dat is dus genoeg om de periodetitel binnen te halen.

De Rotterdammers zijn daardoor verzekerd van een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie aan het einde van het seizoen. In de reguliere competitie staat Sparta tweede met 24 punten.

FC Twente nipt langs Almere City

FC Twente en Almere City maakten ook nog kans op het winnen van de eerste periode en speelden vrijdag tegen elkaar in de Grolsch Veste. De Tukkers zegevierden met 1-0, maar dat was niet genoeg voor de periodetitel.

Tom Boere zette Twente al na acht minuten op voorsprong na een fraaie aanval en tekende zo direct voor de enige treffer van de wedstrijd.

Bij een gelijkspel van Sparta tegen Telstar was Twente bovenaan geëindigd in de eerste periode. De ploeg van trainer Marino Pusic komt door de zege op 23 punten, één minder dan nummer twee Sparta.

Go Ahead Eagles blijft met 26 punten koploper in de reguliere competitie door een 2-0-zege op SC Cambuur. De ploeg uit Deventer had de drie punten te danken aan late doelpunten van Orhan Dzepar en Jaroslav Navratil.

NEC pijnlijk onderuit tegen TOP Oss

NEC leed voor eigen publiek een uiterst pijnlijke nederlaag tegen TOP Oss. De Nijmegenaren gingen met maar liefst 1-5 onderuit tegen de middenmoter in de Keuken Kampioen Divisie.



Halverwege stond het al 0-1 door een doelpunt van Bryan Smeets, waarna TOP Oss de marge in het eerste kwartier na rust naar vier vergrootte. Mart Dijkstra werkte de bal in de 46e minuut in eigen doel en de andere treffers kwamen op naam van Rick Stuy van den Herik en Huseyin Dogan.

Smeets deed de fans van NEC in de 82e minuut nog meer pijn door de 0-5 te maken, waarna Sven Braken zes minuten voor tijd de eretreffer aantekende.

Door de blamerende nederlaag blijft NEC op achttien punten steken en verliest de ploeg van trainer Jack de Gier de aansluiting met de bovenste ploegen.

Romero maakt eerste doelpunt in dienst van PSV

Jong PSV gaf een zeker lijkende overwinning uit handen tegen FC Dordrecht. De bezoekers werkten in het laatste half uur een in de eerste helft opgelopen 2-0-achterstand weg: 2-2.

Maximiliano Romero had na 34 minuten voor de 2-0 getekend voor Jong PSV en dat betekende zijn eerste treffer in Eindhovense dienst.

De Argentijnse aanvaller maakte begin dit jaar voor meer dan 12 miljoen euro de overstap naar PSV, maar speelde voornamelijk door blessureleed nog maar één wedstrijd in de hoofdmacht. Romero deed in augustus negen minuten mee in de met 4-0-gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

De beloften van Ajax gingen met 3-1 onderuit bij FC Volendam. Václav Cerny tekende na 73 minuten voor de aansluitingstreffer, maar het slotakkoord was voor Nick Doodeman van de thuisploeg.

Overige uitslagen in de elfde speelronde

RKC Waalwijk-Jong FC Utrecht 3-2

FC Den Bosch-FC Eindhoven 3-1

Helmond Sport-MVV Maastricht 1-1

Jong AZ-Roda JC 1-1

