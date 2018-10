Josep Guardiola verwacht dat de strijd om de Premier League-titel dit jaar spannender is dan in de laatste jaren. De coach denkt dat Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur en zijn eigen Manchester City tot het einde in de race zullen blijven.

Manchester City mag zich momenteel met 23 punten koploper noemen in Engeland, maar het gat met de vier clubs daaronder is miniem. Liverpool heeft ook 23 punten, terwijl Chelsea, Arsenal en Tottenham op twee punten volgen.

"Ik heb er geen twijfel over dat de titelstrijd dit seizoen tussen vijf ploegen gaat", zei Guardiola vrijdag op zijn persconferentie tegen Britse media. "Het huidige verschil in punten betekent dat alle teams heel sterk zijn."

In zijn opsomming liet Guardiola Manchester United opvallend genoeg weg. De ploeg van coach José Mourinho staat na een beroerde seizoensstart op de tiende plek met veertien punten en is vooralsnog ver verwijderd van de bovenste posities.

Vorig seizoen gold United nog als de belangrijkste uitdager van stadgenoot City, al koesterden de 'Citizens' al vroeg in het seizoen een ruime voorsprong en mocht de ploeg van Guardiola zich begin april al kampioen noemen.

'Tottenham is en blijft een topclub'

City neemt het maandag op tegen Tottenham Hotspur (aftrap 21.00 uur) en kan dus een gat slaan met de Londenaren. Hoewel de 'Spurs' zich afgelopen zomer niet versterkten op de transfermarkt, heeft Guardiola hoge verwachtingen van de club.

"Door het gloednieuwe stadion was er geen ruimte om in spelers te investeren, maar Tottenham is en blijft een topclub. In de afgelopen vijf, zes jaar deden ze altijd bovenin mee en ik leed tegen Tottenham mijn eerste nederlaag als coach van City. Vanaf dat moment wist ik hoe sterk ze zijn."

De omstandigheden voor de topper op Wembley zijn niet ideaal, want een dag eerder wordt in datzelfde stadion de NFL-wedstrijd tussen de Jacksonville Jaguars en de Philadelphia Eagles afgewerkt.

Guardiola maakte zich desondanks geen zorgen. "Ik ben ervan overtuigd dat Tottenham iemand in dienst heeft die het veld weer op tijd mooi kan maken. Het is wat het is, we zullen ons moeten aanpassen aan de situatie. Ik zie geen reden om hierover te klagen."

