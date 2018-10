De FIFPro is verontwaardigd over de mate waarin de FIFA het totale prijzengeld bij het WK voor vrouwen heeft verhoogd. Volgens de internationale spelersvakbond maakt de wereldvoetbalbond de kloof tussen mannen en vrouwen alleen maar groter.

De FIFA maakte vrijdag bekend dat het totale prijzengeld bij het WK voor vrouwen in 2019 30 miljoen dollar, zo'n 26 miljoen euro, bedraagt. Dat is twee keer zoveel als in 2015 bij het mondiale eindtoernooi in Canada, toen een bedrag van 15 miljoen dollar (ruim 12,5 miljoen euro) werd verdeeld.

Ondanks die verdubbeling heerst er onvrede bij de FIFPro. Bij het WK voor mannen van afgelopen zomer in Rusland bedroeg het prijzengeld 400 miljoen dollar en over vier jaar in Qatar is dat 440 miljoen, ongeveer 387 miljoen euro.

Volgens de spelersvakbond voldoet de FIFA niet aan de onlangs gemaakte belofte om het verschil tussen de verdiensten van mannen en vrouwen flink te verkleinen.

Sommige teams mogen met businessclass naar WK vliegen

"We zijn blij dat de FIFA het financiële gat tussen mannen en vrouwen wil verkleinen, maar op deze manier wordt de kloof alleen maar groter", schrijft FIFPro vrijdag in een statement.

"Voetbal heeft als grootste sport ter wereld een fundamentele rol in de samenleving om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten. Door deze ontwikkelingen gebeurt juist het tegenovergestelde."

Emily Shaw, hoofd vrouwenvoetbal binnen de FIFA, kondigde de verhoging van het prijzengeld eind vorige maand al aan bij een congres over de rechten voor sportvrouwen.

Toen werd eveneens besloten dat een aantal vrouwenploegen op kosten van de FIFA met businessclass naar het WK van volgend jaar in Frankrijk mag vliegen. Dat geldt alleen voor teams die langer dan vier uur mogen vliegen.

De Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een ticket voor het WK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt in november de beslissende play-off tegen Zwitserland. Vrijdag 9 november is de eerste wedstrijd in Stadion Galgenwaard en vier dagen later volgt de return.